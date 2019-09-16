Футболистки из Бурятии выиграли международный турнир в Китае

Общество, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

Сборная Гусиноозёрска привезла «золото» из Маньчжурии



В китайском городе Маньчжурии прошёл III международный детско-юношеский турнир по школьному футболу «Один пояс и один путь 2019». В нём приняли участие команды КНР, Монголии, Иркутска, Читы и Бурятии.



В возрастной категории 2009-2010 года рождения заняла первое место сборная спортивной школы олимпийского резерва Гусиноозерска. Благодаря упорной работе тренеров А. Н. Найданова и А. Н. Красикова девчата: Цырендоржиева Лыгжима, Трухина Ксения, Москвитина Лилия, Москвитина Ирина, Никитенко Ксения – ученицы Ацульской школы, а также Честякова Елена школа №6 Гусиноозерска, и Красикова Ксения, Зимирева Настя, Шангина Жанна, Истомина Саша из Кяхтинского района в упорной борьбе завоевали «золото» международного турнира.



По возвращению на родину команду встретили и поздравили глава Селенгинского района Станислав Гармаев и представители районной администрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

