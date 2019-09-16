В Бурятии осуждённому смягчили неотбытый срок

Суд апелляционной инстанции принял во внимание хорошее поведение осуждённого



Верховный суд Бурятии в апелляционном порядке рассмотрел материал по ходатайству осуждённого о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания.



Суд первой инстанции принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства осуждённого, мотивированное тем, что он за весь период отбывания наказания мер по погашению исполнительного листа в полной мере не предпринимал.



Суд апелляционной инстанции, приняв во внимание поведение осуждённого, который частично возместил процессуальные издержки по исполнительному листу, связанные с оплатой вознаграждения адвоката, трудоустроен, положительно характеризуется, прошёл профессиональное обучение, имеет поощрение за добросовестный труд, признает вину, пришёл к выводу об отмене решения первой инстанции. Осуждённый получил за неотбытый срок более мягкий вид наказания в виде исправительных работ на 1 год 6 месяцев 10 дней. У него будут также удерживать 15% из заработной платы в доход государства, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

