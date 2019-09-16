Суд апелляционной инстанции принял во внимание хорошее поведение осуждённого
Верховный суд Бурятии в апелляционном порядке рассмотрел материал по ходатайству осуждённого о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания.
Суд первой инстанции принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства осуждённого, мотивированное тем, что он за весь период отбывания наказания мер по погашению исполнительного листа в полной мере не предпринимал.
Суд апелляционной инстанции, приняв во внимание поведение осуждённого, который частично возместил процессуальные издержки по исполнительному листу, связанные с оплатой вознаграждения адвоката, трудоустроен, положительно характеризуется, прошёл профессиональное обучение, имеет поощрение за добросовестный труд, признает вину, пришёл к выводу об отмене решения первой инстанции. Осуждённый получил за неотбытый срок более мягкий вид наказания в виде исправительных работ на 1 год 6 месяцев 10 дней. У него будут также удерживать 15% из заработной платы в доход государства, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
В Бурятии осуждённому смягчили неотбытый срок
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Площадь Советов соберёт этносы от Ханты-Мансийска до Сахалина
Артисты театра «Байкал» стали лучшими на международном конкурсе
Чемпионка Европы Дарима Сандакова призвала улан-удэнцев посетить чемпионат мира по боксу среди женщин
В воинских частях Бурятии проходит вакцинация от гриппа
Должница хотела выехать на заработки
В этом году на фестивале расскажут всё об истории шрифта и его будущем
Ветерану также вручили памятный подарок
Боевыми ракетными стрельбами завершили учение зенитчики в Бурятии. ВИДЕО
Школьникам рассказали о буднях военнослужащих
В столице Бурятии прошёл торжественный марш, посвящённый 80-летию Победы на реке Халхин-Гол. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
На восстановление музейного экспоната потратили 300 тысяч рублей
Они покрасили и побелили игровые комнаты и спальни
Боксёр из Бурятии одержал первую победу на чемпионате мира. ВИДЕО
Продукция уничтожена владельцами
Синоптики прогнозируют днём небольшой дождь