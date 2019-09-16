Требования будут действовать во время чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
В министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия прошло совещание с представителями легкового такси в Улан-Удэ, посвящённое организации работы по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на время проведения чемпионата мира по боксу среди женщин. Турнир пройдёт в столице РБ с 3 по 13 октября. В чемпионате мира примут участие делегации из 75 стран.
В частности к таксистам будут предъявлены специальные требования. В период с 20 сентября по 19 октября для водителей, обслуживающих гостей чемпионата, в том числе прибывших из иностранных государств, рекомендовано:
1. Содержать салон автомобиля в чистоте. В случае необходимости проводить мойку автомобиля, которую обеспечивает владелец таксопарка.
2. Иметь опрятный внешний вид.
3. Избегать курения в салоне автомобиля, а также не допускать иных посторонних неприятных запахов.
4. Соблюдать правила вежливого и доброжелательного общения с клиентом в независимости от ситуации.
5. При необходимости оказывать помощь в погрузке/разгрузке багажа, а также при посадке пассажиров с ограниченной мобильностью.
6. Не допускать громкого включения музыки или радио в салоне автомобиля при перевозке клиента.
7. Не пользоваться телефоном во время движения транспортного средства без использования дополнительных бесконтактных средств связи.
8. Избегать конфликтных ситуаций с другими участниками дорожного движения.
9. Не допускать подсадку посторонних пассажиров во время следования по маршруту.
10. Не заезжать на АЗС при нахождении пассажиров в салоне автомобиля.
11. Сообщать о забытых в салоне автомобиля вещах дежурному диспетчеру.
12. Обладать знанием стандартных фраз на английском языке, для общения с иностранными гостями чемпионата.
Минтранс Бурятии рекомендует таксистам выучить английские фразы
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