Минтранс Бурятии рекомендует таксистам выучить английские фразы

Требования будут действовать во время чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ



В министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия прошло совещание с представителями легкового такси в Улан-Удэ, посвящённое организации работы по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на время проведения чемпионата мира по боксу среди женщин. Турнир пройдёт в столице РБ с 3 по 13 октября. В чемпионате мира примут участие делегации из 75 стран.



В частности к таксистам будут предъявлены специальные требования. В период с 20 сентября по 19 октября для водителей, обслуживающих гостей чемпионата, в том числе прибывших из иностранных государств, рекомендовано:

1. Содержать салон автомобиля в чистоте. В случае необходимости проводить мойку автомобиля, которую обеспечивает владелец таксопарка.

2. Иметь опрятный внешний вид.

3. Избегать курения в салоне автомобиля, а также не допускать иных посторонних неприятных запахов.

4. Соблюдать правила вежливого и доброжелательного общения с клиентом в независимости от ситуации.

5. При необходимости оказывать помощь в погрузке/разгрузке багажа, а также при посадке пассажиров с ограниченной мобильностью.

6. Не допускать громкого включения музыки или радио в салоне автомобиля при перевозке клиента.

7. Не пользоваться телефоном во время движения транспортного средства без использования дополнительных бесконтактных средств связи.

8. Избегать конфликтных ситуаций с другими участниками дорожного движения.

9. Не допускать подсадку посторонних пассажиров во время следования по маршруту.

10. Не заезжать на АЗС при нахождении пассажиров в салоне автомобиля.

11. Сообщать о забытых в салоне автомобиля вещах дежурному диспетчеру.

12. Обладать знанием стандартных фраз на английском языке, для общения с иностранными гостями чемпионата.

