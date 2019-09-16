Театр «Байкал» завоевал четыре кубка победителей в Китае

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Артисты театра «Байкал» стали лучшими на международном конкурсе



С 6 по 10 сентября в китайском городе Хух-Хото состоялось третье международное шоу искусства монгольского танца. В международном конкурсе впервые принял участие Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал». 23 артиста накануне вернулись в Бурятию.



По итогам конкурса театр «Байкал» завоевал четыре кубка победителей.



Золотой кубок в номинации «Лучший массовый танец» получил «Ёхор хоринских бурят», а два серебряных кубка за «Лучший массовый танец» получили постановки «Шастын Зугаа» и «Лебеди».



Золотой кубок за лучшую балетмейстерскую постановку получил художественный руководитель театра «Байкал» Жаргал Жалсанов за хореографическую постановку «Шастын Зугаа». Лучшим костюмом всего конкурса признан костюм танца «Лебеди».



В финал конкурса всего вошли 11 танцев, из которых 3 – танцы театра «Байкал».



Международный конкурс монгольского танца является одним из крупнейших профессиональных конкурсов в Китае, в котором приняли участие более 200 лучших коллективов Внутренней Монголии, Монголии, Китая и России. Членами жюри конкурса стали известнейшие хореографы и деятели культуры и искусства Китая, Монголии, России.

