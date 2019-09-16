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Иркутянин завоевал 2 медали на первенстве Европы по дзюдо

Иркутянин завоевал 2 медали на первенстве Европы по дзюдо
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Победителем командных соревнований стала сборная России

Иркутский спортсмен, победитель кубка Европы в Испании Махмадбек Махмадбеков завоевал золотую и бронзовую медали на первенстве Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года, которое проходило с 12 по 15 сентября в Финляндии. Махмадбек выступал в весовой категории до 73 килограммов.

В индивидуальном турнире Махмадбек Махмадбеков оказался сильнее соперников из Франции, Германии, Италии. В полуфинале иркутский дзюдоист уступил будущему победителю первенства Европы, спортсмену из Молдовы Виктору Степу. В схватке за бронзу Махмадбек Махмадбеков одержал победу над белорусом Егором Труханом. В итоге иркутянин стал бронзовым призёром первенства Европы.

По итогам встреч в весовой категории до 73 килограммов победил Виктор Степу из Молдовы. Серебряную медаль завоевал россиянин Давид Гамосов. Ещё одну бронзовую награду выиграл спортсмен из Чехии Матиас Чижек.

Кроме того, Махмадбек Махмадбеков в составе сборной России завоевал золотую медаль в командных соревнованиях первенства Европы. Второе место заняла команда Италии. Третье место в командном турнире поделили спортсмены сборных Грузии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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