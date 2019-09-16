Улан-удэнка выплатила 226 тысяч рублей ради заграницы

Должница хотела выехать на заработки



Задолженность по алиментным платежам в размере 226 тысяч рублей оплатила жительница Улан-Удэ, чтобы выехать за границу. Алименты были выплачены в пользу детского дома, в котором содержится сын женщины.



Два года мать мальчика переводила платежи небольшими суммами. Официально она не работала. Чтобы заставить должницу выполнить обязательства, судебный пристав вынес постановление об ограничении в праве выезда за пределы страны, а также наложил арест на мобильный телефон.



Выяснилось, что в скором времени женщина планировала уехать на заработки за рубеж. Испугавшись срыва своих планов должница погасила долг в полном объёме, сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.

