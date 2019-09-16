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В Иркутске пройдут соревнования по «бегу по тропам»

В Иркутске пройдут соревнования по «бегу по тропам»
Общество,  Фото:pixabay.com
В состязаниях примут участие дети и взрослые

21 сентября в Иркутске пройдёт в первый раз соревнование по трейлраннингу «Байкал Супер Трейл». Местом проведения выбрана горнолыжная трассе «Ерши» в районе одноименного центра отдыха.

Для участников предлагается три дистанции на выбор:
1. «Супер Трейл»: бег по пересечённой местности 30 км, три круга по 10 км, старт в 12:00. Для спортсменов старше 18 лет.
2. «Трейл»: бег по пересечённой местности 20 км, два круга по 10 км, старт в 12:00. Для спортсменов старше 14 лет.
3. «Лайт Трейл»: бег по пересечённой местности 10 км, один круг 10 км, старт в 12:00. Для спортсменов старше 10 лет.

Стартовая поляна будет располагаться на вершине горнолыжной трассы «Ерши». Трасса трейла будет проходить по кругу 10 км, сначала в сторону пляжа Якоби, затем один подъём в горнолыжную трассу в Ершах и далее в сторону Ершовского залива Иркутского водохранилища. На круге 10 км будут располагаться три питательных пункта.

Для всех участников соревнований, зарегистрировавшихся онлайн до 18 сентября, предусмотрены именные номера с указанием имени и фамилии, а также города участника. Всем участникам соревнований, на всех дистанциях, после финиша вручается медаль финишёра и диплом участника.

Этот старт является третьим этапом в кубке серии марафонов «Байкал». Первым этапом серии был марафон «Лыжня Байкала», проведённый 30 марта. Вторым этапом серии был «Триатлон Baikal X-Trail», прошедший 6 июля.

Справка

Трейлраннинг – спортивная дисциплина, подразумевающая пешее соревнование в природном окружении с возможными участками асфальта. Отличия от кросса и горного бега – отсутствие критериев на длину трасс и минимальная их подготовка (за исключением требований безопасности). В экипировку спортсменов входят запас воды, еды, свисток и спасодеяла. Также разрешено использовать треккинговые палки.
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