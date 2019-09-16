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В Улан-Удэ во второй раз пройдёт фестиваль «Типомания»

В Улан-Удэ во второй раз пройдёт фестиваль «Типомания»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В этом году на фестивале расскажут всё об истории шрифта и его будущем

В Улан-Удэ 20-21 сентября во дворе республиканской типографии, старейшего полиграфического предприятия города, во второй раз состоится фестиваль «Типомания».

Фестиваль посвящён шрифту, типографике, каллиграфии, леттерингу и видео. Цель «Типомании» - формировать единое сообщество профессионалов и любителей типографики, популяризовать шрифтовую культуру.

Фестиваль проводится с 2012 года, это одно из самых значимых событий в мире российского графического дизайна. Тема фестиваля в этом году – «До и После»: все об истории шрифта и его будущем. Будет представлена большая экспозиция монгольской каллиграфии – «монгол бичиг» - это та уникальная особенность, которая выделяет Бурятию среди других городов, в которых проводится фестиваль. Кроме того, участники и гости «Типомании» могут прослушать блок лекционных программ, в том числе лекцию историка Николая Цыремпилова об истории монгольской письменности.

В Улан-Удэ приедут создатели «Типомании» из Москвы - Александр Васин и Наталья Вельчинская с детским игровым проектом «Шум». Ожидается приезд каллиграфов из Улан-Батора. Также посетят фестиваль дизайнер из Улан-Удэ Мария Озонова, преподаватель дизайнерской школы во Франкфурте Кристина Хубер и электронный музыкант Хаймер.

Фоторепортаж «Типомании-2018» можно посмотреть по ссылке.

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