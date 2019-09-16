Также призёрами стали армяне и азербайджанцы
15 сентября в Чите завершилась XII спартакиада народов Забайкалья. Состязания прошли между командами диаспор и общин, проживающих в регионе.
Участие в ней приняли русские, буряты, евреи, армяне, татары, узбеки, кыргызы, азербайджанцы, таджики, немцы, представители казачества. Спортсмены боролись за победу в таких видах спорта как волейбол, мини-футбол, дартс, шахматы, масс-рестлинг, настольный теннис и перетягивание каната. Победителем в командном первенстве стала сборная Забайкальской региональной общественной организации бурят. Второе место у армянской диаспоры. «Бронза» у регионального отделения «Азербайджанского конгресса». Об этом сообщает пресс-служба краевого минспорта.
В спартакиаде народов Забайкалья победили буряты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победителем командных соревнований стала сборная России
Вместе с республикой документ подписали ещё 9 российских регионов
В областном центре прошёл фестиваль «Мост дружбы: Таджикистан — Иркутск»
Также призёрами стали армяне и азербайджанцы
Победила команда из Киренского района
Требования будут действовать во время чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Он завоевал «бронзу» в классической программе
Команда «Буряты» успешно прошла в Высшую лигу КВН. Победный для «Бурят» финал Премьер-лиги вышел в эфир
5 победителей получат премии по 18 тысяч рублей
Фестивалем и награждением артистов открылся 80-й юбилейный театральный сезон Бурятского оперного театра
Продолжается голосование в региональном этапе конкурса «Народный участковый»
Актёр Сергей Светлаков вновь посетил этнопавильон Бурятии в Сочи
В Улан-Удэ прошла международная конференция
Подразделения противодействия терроризму были подняты по тревоге
Дети прошли по экологической тропе протяжённостью около 11 километров