В спартакиаде народов Забайкалья победили буряты

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Также призёрами стали армяне и азербайджанцы



15 сентября в Чите завершилась XII спартакиада народов Забайкалья. Состязания прошли между командами диаспор и общин, проживающих в регионе.



Участие в ней приняли русские, буряты, евреи, армяне, татары, узбеки, кыргызы, азербайджанцы, таджики, немцы, представители казачества. Спортсмены боролись за победу в таких видах спорта как волейбол, мини-футбол, дартс, шахматы, масс-рестлинг, настольный теннис и перетягивание каната. Победителем в командном первенстве стала сборная Забайкальской региональной общественной организации бурят. Второе место у армянской диаспоры. «Бронза» у регионального отделения «Азербайджанского конгресса». Об этом сообщает пресс-служба краевого минспорта.



