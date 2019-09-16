Боевые пуски С-400: эффектное видео стрельб в Бурятии

Ракеты-мишени уничтожались при кратковременном входе в зону поражения, находясь там не более 40 секунд.









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Ракетными стрельбами на специализированном полигоне Телемба в Бурятии завершилось тактическое учение с зенитно-ракетным полком из Хабаровского края. Зенитчики выполнили около 10 боевых пусков по ракетам-мишеням «Кабан» и «Фаворит» из зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и С-300.Боевые стрельбы состоялись днём, азимут и время запуска высокоскоростных, малоразмерных мишеней военнослужащим расчётов новейших ЗРС С-400 и подразделениям С-300 заранее не сообщалось.В ходе подготовки к ракетным стрельбам зенитчики провели тренировки по поиску и опознаванию высотных групповых целей, которые имитировали истребители Су-30СМ и многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35С. Это обязательные зачётные упражнения, которые необходимо сдать для допуска к боевым пускам по реальным целям.На полигон «Телемба» зенитные ракетные системы С-400 прибыли из Хабаровского края в составе воинского железнодорожного эшелона.Всего к полевому выходу в Бурятии привлекалось более четыре тысяч человек, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.