В Бурятии сотрудники УФСИН сделали ремонт в доме-интернате «Журавушка»

Они покрасили и побелили игровые комнаты и спальни



Сотрудники УФСИН России по Бурятии и подведомственных ему учреждений провели работы по благоустройству отделения для маломобильных детей. Они побелили и покрасили игровые комнаты, спальни и буфет дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» в Улан-Удэ.



- Поскольку это учреждение круглосуточного пребывания, на время ремонтных работ всех ребятишек вывезли в другое учреждение. Всего в детском доме-интернате проживает 55 несовершеннолетних детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития и нуждающиеся в постороннем уходе и наблюдении, 12 из которых находятся на постоянном постельном режиме, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



