Они покрасили и побелили игровые комнаты и спальни
Сотрудники УФСИН России по Бурятии и подведомственных ему учреждений провели работы по благоустройству отделения для маломобильных детей. Они побелили и покрасили игровые комнаты, спальни и буфет дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» в Улан-Удэ.
- Поскольку это учреждение круглосуточного пребывания, на время ремонтных работ всех ребятишек вывезли в другое учреждение. Всего в детском доме-интернате проживает 55 несовершеннолетних детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития и нуждающиеся в постороннем уходе и наблюдении, 12 из которых находятся на постоянном постельном режиме, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии сотрудники УФСИН сделали ремонт в доме-интернате «Журавушка»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они покрасили и побелили игровые комнаты и спальни
Боксёр из Бурятии одержал первую победу на чемпионате мира. ВИДЕО
Продукция уничтожена владельцами
Синоптики прогнозируют днём небольшой дождь
Ставший «звездой» на митинге оппозиции глава Бурятии, разгорячённая толпа и требования об отставке всех, кого можно. В Улан-Удэ завершился по-настоящему исторический митинг. ФОТО
На центральной площадке экомарафона «Сохраним лес» накануне работали около 500 человек, лес посажен на площади более 9 га
Соревнования проходили среди школьников
Золотые медали выиграли Николай Харанахоев, Радна Цыбиков
На центральном стадионе райцентра прошёл торжественный парад тружеников района, сельских поселений, а также учреждений и организаций
На видео снято, как выглядит кабинет главы Бурятии в Улан-Удэ
В столице республики состоялся фестиваль традиционных игр народов Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Он скончался после продолжительной болезни
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 сентября по республике по северной половине местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, по южной половине – преимущественно без осадков
Общество, 14.09.2019
Артём Шалимов принял участие в акции по посадке леса в Заиграевском районе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Общество, 14.09.2019
Горожане услышали премьеру сюиты «Алтайский сказ. Полёт над временем»