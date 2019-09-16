Омуль изъят на автодороге в районе Бурятии

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Бурятии совместно с ОМВД России по Кабанскому району 12 сентября в ходе совместного мероприятия на автодороге Р 258 «Байкал» установлен факт нарушения требований ветеринарного законодательства. Две жительницы села Клюевка продавали омуль солёный, холодного копчения и вяленый общим весом 10,5 кг - без ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарной справки формы № 4 или ветеринарного свидетельства формы № 2). В отношении продавцов составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Продукция уничтожена владельцами, сообщает пресс-служба управления.

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