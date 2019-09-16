В Улан-Удэ днём до +15

Синоптики прогнозируют днём небольшой дождь



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 сентября по республике: местами небольшой и умеренный дождь, в горах и по северным районам с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, днём местами до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 тепла, местами 2-7 мороза, днём 13-18, по северным районам 6-11 тепла.



В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью 3-5, максимальная днём 13-15 тепла, при дожде понижение температуры.



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