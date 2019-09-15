Бурятские боксёры завоевали 10 медалей чемпионата ДФО

Золотые медали выиграли Николай Харанахоев, Радна Цыбиков



С 10 по 14 сентября в спортивном комплексе «Орлан» в Комсомольске-на-Амуре прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет.



Победителями чемпионата стали:

- в весовой категории до 49 кг - МС Николай Харанахоев, тренеры Доржо Шаргакшанов, Алексей Сенотрусов;

- в весовой категории до 60 кг - МС Радна Цыбиков, тренер Доржо Галсанов.



Серебряные медали завоевали:

- в весовой категории до 49 кг - КМС Батор Гомбоев, тренеры Агван Амгаланов, Виталий Цыремпилов;

- в весовой категории до 52 кг - МС Доржо Раднаев, тренеры Доржо Шаргакшанов, Алексей Сенотрусов;

- в весовой категории до 56 кг - КМС Альберт Гатауллин, тренеры Буда Жимбеев, Бато-Мунко Ванкеев, Тихон Забанов;

- в весовой категории до 64 кг - МС Доржо Дахаев, тренеры Доржо Шаргакшанов, Алексей Сенотрусов;

- в весовой категории до 75 кг - КМС Алексей Мардаленов, тренер Виталий Цыремпилов.



Обладателями бронзовых медалей чемпионата ДФО стали:

- в весовой категории до 52 кг - МС Бимба Гыргенов, тренеры Доржо Шаргакшанов, Алексей Сенотрусов;

- в весовой категории до 56 кг - МС Антон Хорхонов, тренеры Сергей Филин, Балдан Буянтуев, Сергей Павлов;

- в весовой категории свыше 91 кг - Константин Протопопов, тренер Виталий Куприянов.



Соревнования являются отборочными на чемпионат России, который состоится в Самаре с 8 по 17 ноября.



Команда боксёров из Бурятии выступила на чемпионате под руководством тренеров Алексея Сенотрусова и Доржо Галсанова, сообщили в Федерации бокса республики.

