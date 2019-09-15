Золотые медали выиграли Николай Харанахоев, Радна Цыбиков
С 10 по 14 сентября в спортивном комплексе «Орлан» в Комсомольске-на-Амуре прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет.
Победителями чемпионата стали:
- в весовой категории до 49 кг - МС Николай Харанахоев, тренеры Доржо Шаргакшанов, Алексей Сенотрусов;
- в весовой категории до 60 кг - МС Радна Цыбиков, тренер Доржо Галсанов.
Серебряные медали завоевали:
- в весовой категории до 49 кг - КМС Батор Гомбоев, тренеры Агван Амгаланов, Виталий Цыремпилов;
- в весовой категории до 52 кг - МС Доржо Раднаев, тренеры Доржо Шаргакшанов, Алексей Сенотрусов;
- в весовой категории до 56 кг - КМС Альберт Гатауллин, тренеры Буда Жимбеев, Бато-Мунко Ванкеев, Тихон Забанов;
- в весовой категории до 64 кг - МС Доржо Дахаев, тренеры Доржо Шаргакшанов, Алексей Сенотрусов;
- в весовой категории до 75 кг - КМС Алексей Мардаленов, тренер Виталий Цыремпилов.
Обладателями бронзовых медалей чемпионата ДФО стали:
- в весовой категории до 52 кг - МС Бимба Гыргенов, тренеры Доржо Шаргакшанов, Алексей Сенотрусов;
- в весовой категории до 56 кг - МС Антон Хорхонов, тренеры Сергей Филин, Балдан Буянтуев, Сергей Павлов;
- в весовой категории свыше 91 кг - Константин Протопопов, тренер Виталий Куприянов.
Соревнования являются отборочными на чемпионат России, который состоится в Самаре с 8 по 17 ноября.
Команда боксёров из Бурятии выступила на чемпионате под руководством тренеров Алексея Сенотрусова и Доржо Галсанова, сообщили в Федерации бокса республики.
Бурятские боксёры завоевали 10 медалей чемпионата ДФО
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На центральном стадионе райцентра прошёл торжественный парад тружеников района, сельских поселений, а также учреждений и организаций
На видео снято, как выглядит кабинет главы Бурятии в Улан-Удэ
В столице республики состоялся фестиваль традиционных игр народов Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Он скончался после продолжительной болезни
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 сентября по республике по северной половине местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, по южной половине – преимущественно без осадков
Артём Шалимов принял участие в акции по посадке леса в Заиграевском районе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Горожане услышали премьеру сюиты «Алтайский сказ. Полёт над временем»
Ущерб составил более трёх тысяч рублей
Жители 102 микрорайона час оставались без электроэнергии
Ксении повезло в конкурсе в Instagram
Наркоман собрал «травку» в Иволгинском районе
Это связано с проведением фестиваля традиционных игр народов Бурятии
Объём инвестиций в проект составит 725 млн рублей
В масштабном полевом выходе частей и соединений войск ПВО Восточного военного округа приняли участие более четырёх тысяч человек
Это связано с проведением ремонтных работ