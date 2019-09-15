Иволгинский район Бурятии отмечает 80-летний юбилей









В рамках юбилейных мероприятий в селе Иволгинск состоялось первенство по национальной борьбе и другие спортивные соревнования, сообщает пресс-служба правительства региона.

Накануне, 14 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей и гостей Иволгинского района с 80-летием со дня образования района.- Уважаемые иволгинцы и гости района! От всей души поздравляю вас с праздником - юбилеем района. Последнее время в районе происходят положительные изменения, появились и строятся новые школы в сёлах Гурульба, Хойто-Бэе, Поселье. В районе строятся новые детские сады, спортивные объекты, дороги. В первую очередь всё это - для наших детей. Хочу сказать, что мы сделаем всё, чтобы у них была хорошая жизнь. Чтобы мы с вами могли сказать - наши дети получают всё самое лучшее. Желаю району дальнейшего развития и процветания! – поздравил Алексей Цыденов.Глава республики посетил презентационные площадки сельских поселений, а также побывал на конных скачках, которые приурочены к юбилею района.На центральном стадионе районного центра прошёл торжественный парад тружеников района, сельских поселений, а также учреждений и организаций.