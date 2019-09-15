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Иволгинский район Бурятии отмечает 80-летний юбилей

Иволгинский район Бурятии отмечает 80-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
На центральном стадионе райцентра прошёл торжественный парад тружеников района, сельских поселений, а также учреждений и организаций

Накануне, 14 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей и гостей Иволгинского района с 80-летием со дня образования района.

- Уважаемые иволгинцы и гости района! От всей души поздравляю вас с праздником - юбилеем района. Последнее время в районе происходят положительные изменения, появились и строятся новые школы в сёлах Гурульба, Хойто-Бэе, Поселье. В районе строятся новые детские сады, спортивные объекты, дороги. В первую очередь всё это - для наших детей. Хочу сказать, что мы сделаем всё, чтобы у них была хорошая жизнь. Чтобы мы с вами могли сказать - наши дети получают всё самое лучшее. Желаю району дальнейшего развития и процветания! – поздравил Алексей Цыденов.

Глава республики посетил презентационные площадки сельских поселений, а также побывал на конных скачках, которые приурочены к юбилею района.

На центральном стадионе районного центра прошёл торжественный парад тружеников района, сельских поселений, а также учреждений и организаций. 


В рамках юбилейных мероприятий в селе Иволгинск состоялось первенство по национальной борьбе и другие спортивные соревнования, сообщает пресс-служба правительства региона.  
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