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Появилось видеоопровержение информации, связанной с протестной акцией в Улан-Удэ

Появилось видеоопровержение информации, связанной с протестной акцией в Улан-Удэ
Общество, 
На видео снято, как выглядит кабинет главы Бурятии в Улан-Удэ

Появилось видео, опровергающее распространившуюся на прошлой неделе в соцсетях информацию, что глава Бурятии Алексей Цыденов на момент записи обращения 10 сентября - с комментарием по поводу протестной акции - находился в Улан-Удэ.



В начале недели Алексей Цыденов опубликовал в Facebook видео на фоне картины, которая, по информации авторов вброса, якобы находится в его рабочем кабинете в столице Бурятии. На тот момент глава Бурятии находился в командировке в Москве, откуда вылетел в Санкт-Петербург на крупнейший в мире саммит в области туризма - 23-ю сессию Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

Тогда он прокомментировал ситуацию на площади Советов, где люди во главе с коммунистами требовали пересмотра итогов выборов мэра Улан-Удэ:

«К сожалению, сейчас не очень спокойно на площади Советов. Выборы прошли, жители города сделали свой выбор. С большим преимуществом в 17% от ближайшего конкурента, набрав более 52%, победил Игорь Юрьевич Шутенков. Считаю правильным, если все кандидаты будут с уважением относиться к выбору горожан. Требовать уважения нужно не только к себе, но и проявлять к другим.

Республика Бурятия всегда славилась сильными и дружными людьми, надеюсь, так и сохранится. Я говорил и ещё раз скажу: у разных кандидатов были разные предложения. Их так или иначе поддержали жители, и мы в своей работе эти предложения будем также учитывать.

У Вячеслава Михайловича Мархаева большие федеральные возможности. У нас много накопившихся проблем, которые требуют законодательного федерального решения. Он как сенатор, если действительно радеет за жителей республики и города, может сейчас помочь нам продвинуть их на федеральном уровне.

Хочу обратиться к тем, кто сегодня призывает народ на площадь. Не подставляйте тех, кто вам доверяет! Не призывайте людей к нарушению закона. Все вопросы можно решить, всё можно обсудить, но только в рамках закона и открытого диалога.

Хотел бы отдельно поблагодарить нашу полицию и Росгвардию за сдержанные и профессиональные действия.

Ещё раз скажу, что я открыт для диалога, и мы всё можем решить только вместе, только дружно. Только так наша республика будет развиваться и будет двигаться вперёд».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ 30 ноября 2018 года прилетел министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Его встреча с главой региона Алексеем Цыденовым состоялась в его кабинете - именно в таком интерьере.


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