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Житель Закаменского района выиграл автомобиль на фестивале в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице республики состоялся фестиваль традиционных игр народов Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Накануне в Улан-Удэ в Этнографическом музее состоялся фестиваль традиционных игр народов Бурятии. Его идея – объединение и сохранение ценностей для последующих поколений.

Для участия в фестивале были приглашены команды из районов Бурятии и национальные диаспоры. Организаторы специально выстроили программу мероприятия таким образом, чтобы команды, приехавшие на фестиваль, начали активную деятельность по возрождению и продвижению традиционных игр у себя в районах и сёлах.

В программе были состязания по перетягиванию палки, битва на бревне с подушками, соревнования по метанию гири, «городки», лапта, шагай наадан и многое другое. Также была проведена эффектная борьба на конях.

Для гостей крупного мероприятия национальные центры республики показали мастер-классы по традиционным бурятским играм, здесь были организованы интерактивные площадки, настольные игры, сдача нормативов ГТО.

Главным состязанием фестиваля стало разбивание хребтовой кости. Здесь победителю должен был достаться автомобиль «Hyundai Solaris».

В борьбе за первое место на этом соревновании сошлись Батор Очиров (37 лет) из Закаменского района и Баясхалан Габанов из Окинского района (21 год). В итоге машина досталась жителю Закамны.



Как сообщил на своей странице в соцсети председатель федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов, турнир собрал 218 участников, и 1800 зрителей в Сети следили за его ходом. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Тункинском районе состоялся международный этнофестиваль «Алтан Мундарга» по разбиванию хребтовой кости. Главным призом тогда был автомобиль «Хёндай Солярис». Его забрал студент-хуварак Буддийского университета, будущий лама Руслан Сантуев.


разбивание хребтовой кости соревнования
 
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