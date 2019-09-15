Житель Закаменского района выиграл автомобиль на фестивале в Улан-Удэ

Накануне в Улан-Удэ в Этнографическом музее состоялся фестиваль традиционных игр народов Бурятии. Его идея – объединение и сохранение ценностей для последующих поколений.
Для участия в фестивале были приглашены команды из районов Бурятии и национальные диаспоры. Организаторы специально выстроили программу мероприятия таким образом, чтобы команды, приехавшие на фестиваль, начали активную деятельность по возрождению и продвижению традиционных игр у себя в районах и сёлах.
В программе были состязания по перетягиванию палки, битва на бревне с подушками, соревнования по метанию гири, «городки», лапта, шагай наадан и многое другое. Также была проведена эффектная борьба на конях.
Для гостей крупного мероприятия национальные центры республики показали мастер-классы по традиционным бурятским играм, здесь были организованы интерактивные площадки, настольные игры, сдача нормативов ГТО.
Главным состязанием фестиваля стало разбивание хребтовой кости. Здесь победителю должен был достаться автомобиль «Hyundai Solaris».
В борьбе за первое место на этом соревновании сошлись Батор Очиров (37 лет) из Закаменского района и Баясхалан Габанов из Окинского района (21 год). В итоге машина досталась жителю Закамны.
Как сообщил на своей странице в соцсети председатель федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов, турнир собрал 218 участников, и 1800 зрителей в Сети следили за его ходом.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Тункинском районе состоялся международный этнофестиваль «Алтан Мундарга» по разбиванию хребтовой кости. Главным призом тогда был автомобиль «Хёндай Солярис». Его забрал студент-хуварак Буддийского университета, будущий лама Руслан Сантуев.