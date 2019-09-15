Житель Закаменского района выиграл автомобиль на фестивале в Улан-Удэ



Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Тункинском районе





Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Тункинском районе состоялся международный этнофестиваль «Алтан Мундарга» по разбиванию хребтовой кости. Главным призом тогда был автомобиль «Хёндай Солярис». Его забрал студент-хуварак Буддийского университета, будущий лама Руслан Сантуев.

Накануне в Улан-Удэ в Этнографическом музее состоялся фестиваль традиционных игр народов Бурятии. Его идея – объединение и сохранение ценностей для последующих поколений.Для участия в фестивале были приглашены команды из районов Бурятии и национальные диаспоры. Организаторы специально выстроили программу мероприятия таким образом, чтобы команды, приехавшие на фестиваль, начали активную деятельность по возрождению и продвижению традиционных игр у себя в районах и сёлах.В программе были состязания по перетягиванию палки, битва на бревне с подушками, соревнования по метанию гири, «городки», лапта, шагай наадан и многое другое. Также была проведена эффектная борьба на конях.Для гостей крупного мероприятия национальные центры республики показали мастер-классы по традиционным бурятским играм, здесь были организованы интерактивные площадки, настольные игры, сдача нормативов ГТО.Главным состязанием фестиваля стало разбивание хребтовой кости. Здесь победителю должен был достаться автомобиль «Hyundai Solaris».В борьбе за первое место на этом соревновании сошлись Батор Очиров (37 лет) из Закаменского района и Баясхалан Габанов из Окинского района (21 год). В итоге машина досталась жителю Закамны.Как сообщил на своей странице в соцсети председатель федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов, турнир собрал 218 участников, и 1800 зрителей в Сети следили за его ходом.