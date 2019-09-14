Ведущий «Муз-ТВ» стал «настоящим мужчиной» в Бурятии

Артём Шалимов принял участие в акции по посадке леса в Заиграевском районе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



Сегодня в Бурятии прошла акция «Сохраним лес». Мероприятие приурочили к празднованию Дня работника лесного хозяйства. Акция организована во многих районах республики. Деревья высаживались на аллеях, в парках, а также в населённых пунктах, у которых не было возможности приобрести саженцы.



На участке в Заиграевском районе Бурятии участником акции стал ведущий телеканалов «Ю», «Муз-ТВ», блогер Артём Шалимов.



- Сегодня в такой замечательной компании я стану настоящим мужчиной. Поздравляю всех вас с этим замечательным праздником, как круто и классно, что все вы здесь сегодня собрались, не смотря ни на что. Я уверен, что сегодня будет замечательный день, желаю всем побольше сил. Ну и конечно, как следует провести время в отличной компании. Спасибо вам большое, от «Муз-ТВ» огромный привет, - поприветствовал Артём Шалимов участников акции.



Организаторы акции предполагают, что в посадке леса по всей республике приняло участие около тысячи человек. Участвовало большое количество молодёжи, а также приезжали семьями. В Заигравеском районе в мероприятии участвовало около трёхсот человек.



В 2016 году здесь произошёл лесной пожар. Участники акции высадили 10 гектаров саженцев сосны обыкновенной. Посадки продолжатся весной.



- В мае в рамках акции «Единый день посадки леса» сюда приедем и посадим. Я уверен, что весной организуем более тысячи человек. Люди активно откликаются, чтобы посадить дерево. Эти молодые люди, которые сегодня посадили деревья, никогда не пойдут нарушать правила пожарной безопасности , - рассказал «Байкал-Daily» зампред правительства Пётр Мордовской.



Акция охватила 10 регионов. По всей стране высадят около 100 тысяч саженцев. В Иркутской области вместе с активистами высаживал деревья пианист Денис Мацуев, в Якутии – телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В Архангельской области - актёр Игорь Петренко, в Красноярском крае – певица Зара и дизайнер Игорь Гуляев.



