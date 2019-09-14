Ущерб составил более трёх тысяч рублей
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже денежных средств.
Установлено, что 24-летний мужчина украл с банковской карты студента более трёх тысяч рублей. Карту он нашёл на улице и рассчитался ею за покупки в магазинах города, карта была оснащена бесконтактной системой расчёта.
Мужчина ранее не судим, работает охранником. Подозреваемый возместил ущерб потерпевшему.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ охранник рассчитывался банковской картой студента
Общество, Фото:
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