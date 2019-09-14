В Улан-Удэ охранник рассчитывался банковской картой студента

Ущерб составил более трёх тысяч рублей



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже денежных средств.



Установлено, что 24-летний мужчина украл с банковской карты студента более трёх тысяч рублей. Карту он нашёл на улице и рассчитался ею за покупки в магазинах города, карта была оснащена бесконтактной системой расчёта.



Мужчина ранее не судим, работает охранником. Подозреваемый возместил ущерб потерпевшему.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



