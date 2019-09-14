В Улан-Удэ по неизвестной причине отключался свет

Жители 102 микрорайона час оставались без электроэнергии



Накануне, 13 сентября, в 20:15 произошло аварийное отключение подстанции «Южная» в Улан-Удэ. Под отключение электроэнергии попали потребители многоквартирных жилых домов 102 микрорайоне с улицы Ринчино,1, 2, 3, 8, 14, 15, 26, 28.



В 21:20 после обследовании линии неисправность не обнаружена, потребители запитаны при повторном включении по нормальной схеме. Время отключения составило 1 час 5 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

