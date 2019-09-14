В Улан-Удэ у администратора автомойки изъяли марихуану

Наркоман собрал «травку» в Иволгинском районе



Ночью 13 сентября сотрудники ДПС на въезде в Советский район Улан-Удэ за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль. У 27-летнего пассажира был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы – марихуана массой около трехсот граммов.



- Следователем установлено, что ранее судимый гражданин, собрав наркотик в Иволгинском районе, попросил знакомого подвезти его до города. Подозреваемый работает администратором на автомойке. В момент задержания у мужчины установлен факт потребления запрещённого вещества, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело. Также в отношении него составлен административный протокол за употребление наркотиков. Ведётся следствие.



В министерстве напоминают, что об известных лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).



