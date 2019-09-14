Наркоман собрал «травку» в Иволгинском районе
Ночью 13 сентября сотрудники ДПС на въезде в Советский район Улан-Удэ за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль. У 27-летнего пассажира был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы – марихуана массой около трехсот граммов.
- Следователем установлено, что ранее судимый гражданин, собрав наркотик в Иволгинском районе, попросил знакомого подвезти его до города. Подозреваемый работает администратором на автомойке. В момент задержания у мужчины установлен факт потребления запрещённого вещества, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело. Также в отношении него составлен административный протокол за употребление наркотиков. Ведётся следствие.
В министерстве напоминают, что об известных лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
В Улан-Удэ у администратора автомойки изъяли марихуану
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители 102 микрорайона час оставались без электроэнергии
Ксении повезло в конкурсе в Instagram
Наркоман собрал «травку» в Иволгинском районе
Это связано с проведением фестиваля традиционных игр народов Бурятии
Объём инвестиций в проект составит 725 млн рублей
В масштабном полевом выходе частей и соединений войск ПВО Восточного военного округа приняли участие более четырёх тысяч человек
Это связано с проведением ремонтных работ
В реестре находится несколько проблемных домов
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 сентября по республике местами осадки в виде дождя и мокрого снега
У дворца спорта «Труд» пройдёт фестиваль таджикской культуры
Убирать мусор на озере Кенон будут в формате экоквеста
Прошли областные гонки крейсерских яхт «У Истоков»
Соревнования, посвящённые памяти забайкальской спортсменки, пройдут в третий раз
Главным товаром мероприятия станет картофель
Монтаж монумента на привокзальной площади завершится к концу сентября