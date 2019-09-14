В масштабном полевом выходе частей и соединений войск ПВО Восточного военного округа приняли участие более четырех тысяч человек
На полигоне Телемба в Бурятии завершились масштабные учения зенитчиков Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском крае. Учения завершились боевыми ракетными стрельбами из комплексов С-400 «Триумф» и С-300.
- Российские зенитчики выполнили около десяти боевых пусков по ракетам-мишеням. При этом азимут и время запуска высокоскоростных малоразмерных мишеней военнослужащим расчётов новейших ЗРС С-400 и подразделениям С-300 заранее не сообщались. Все цели были уничтожены за считанные секунды, - передаёт телеканал «Звезда».
В ходе подготовки к ведению огня зенитчики ВВО провели тренировки по поиску, опознаванию и классификации высотных целей, которые имитировал новейший российский истребитель Су-30СМ.
Всего в полевом выходе войск ПВО Восточного военного округа в Бурятии приняли участие более четырёх тысяч человек, было задействовано около 700 единиц боевой техники.
В Бурятии завершились учения военных ВВО
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