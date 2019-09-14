В реестре находится несколько проблемных домов
13 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с представителями профильных ведомств, застройщиками и дольщиками многоквартирных домов, которые включены в реестр проблемных объектов.
- На сегодняшний день на территории Бурятии с привлечением участников долевого строительства осуществляется возведение 52 многоквартирных домов общей площадью 426 тысяч квадратных метров. Всего привлечено по договорам долевого участия более 7,6 млрд руб. Из них 12 объектов долевого строительства признано проблемными, - сообщает пресс-служба республиканского правительства.
На сегодня в реестре находятся объекты по улицам Ключевская, Лебедева, Сахъяновой, Столичная, Крылова, на бульваре Карла Маркса, проспекте Строителей, в 105, в 111 и 140А квартале, а также объект ООО «Монолит» в Октябрьском районе Улан-Удэ, а также дом по улице Борсоева, который несколько дней назад был введён в эксплуатацию.
В ходе встречи участники обсудили возникающие в ходе строительства вопросы и наметили новые задачи для решения проблемы.
Глава Бурятии встретился с дольщиками
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 14.09.2019
В реестре находится несколько проблемных домов
Общество, 14.09.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 сентября по республике местами осадки в виде дождя и мокрого снега
У дворца спорта «Труд» пройдёт фестиваль таджикской культуры
Убирать мусор на озере Кенон будут в формате экоквеста
Прошли областные гонки крейсерских яхт «У Истоков»
Соревнования, посвящённые памяти забайкальской спортсменки, пройдут в третий раз
Главным товаром мероприятия станет картофель
Монтаж монумента на привокзальной площади завершится к концу сентября
На поле совершат обряд благодарения Земле-кормилице
Мероприятие возможно сделают ежегодным
Участники будут соревноваться в 9 видах спорта и выполнят нормативы ГТО
В честь открытия пройдут показательные выступления фигуристов, лазерное и фаер-шоу
После фестиваля состоится флешмоб «Ёхор на Ангаре»
В селе Бичура состоится праздник для туристов «Бичурские дворики»
Ими стали представители пяти муниципальных образований