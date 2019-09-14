По данным Бурятского гидрометцентра, 14 сентября по республике местами осадки в виде дождя и мокрого снега
По северу местами умеренные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, местами до 15-20 м/с. Максимальная температура днём 10-15, местами 3-8 градусов тепла.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 11-16 м/с. Температура днём 11-13 градусов тепла.
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, Фото:
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