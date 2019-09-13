Гости ознакомились с выставкой «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды»
12 августа Национальный музей Бурятии принял директора Культурного центра Монголии и Тибета министерства культуры Тайваня госпожу Сюй Куй-Сианг. В Улан-Удэ также приехали помощник директора Чи Ин-Хао, руководитель отдела культуры московского представительства господин Николас Сюй.
В ходе беседы госпожа Сюй Куй-Сианг выразила намерение наладить добрые партнёрские отношения с Национальным музеем Бурятии, в том числе и для обмена выставочными проектами.
Директор Нацмузея Татьяна Бороноева пригласила гостей посетить эксклюзивную экспозицию музея истории имени Хангалова «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды». Гости из Тайваня с большим интересом ознакомились с выставкой.
- Атлас является собранием иллюстраций к тибетскому медицинскому трактату XVII века «Голубой берилл», который в свою очередь представляет собой комментарий к классическому произведению тибетской медицины «Чжуд-ши» и является частью буддийского Учения. Это комплект из 76 листов, выполненных в стилистике танка, буддийских изображений. Написаны на тонком льняном полотне фабричного производства, - сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.
В 1999 году полный комплект Атласа тибетской медицины впервые был представлен в Музее истории Бурятии. Тогда это событие стало выдающимся для истории и культуры республики, а также для развития восточной медицины в России.
Музей истории Бурятии посетили гости из Тайваня
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