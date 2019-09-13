В Бурятии школьникам рассказали об освоении огня человеком

Для учеников провели «Урок безопасности»



12 сентября в Турунтаевской районной гимназии для учеников младших классов провели урок безопасности. Мероприятие организовали инструкторы противопожарной профилактики 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии совместно с добровольными юными пожарными (ДЮП) отряда «SOS».



Инструкторы противопожарной профилактики Мария Стукова и Мария Кондратьева рассказали 250 школьникам об истории освоения огня людьми, как и почему появились правила пожарной безопасности. Затем ребятам напомнили об опасности пожара в быту, о причинах его возникновения, о способах предотвращения, и, конечно, рассказали, что нужно делать, если произошёл пожар.



Затем для ребят провели стихотворную викторину и загадывали ученикам загадки на противопожарную тематику.



После этого перед детьми выступила команда добровольных юных пожарных с театральной сценкой «Кошкин дом»: подростки в костюмах героев сказки и боевой одежде пожарных в стихах рассказали, как предотвратить возгорание в доме и по каким номерам вызывать пожарную охрану. Представление закончилось под аплодисменты.



В заключение мероприятия юные пожарные и инструкторы раздали обучающие памятки ученикам, которые активно просили устроить экскурсию в пожарную часть, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

