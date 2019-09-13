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Улан-удэнцы сами выберут новую дату празднования Дня города

Улан-удэнцы сами выберут новую дату празднования Дня города
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Первый независимый опрос стартует уже в субботу

Администрация Улан-Удэ проведёт опросы среди горожан, чтобы выяснить, на какую дату перенести День города. Специальные урны для сбора мнений и предложений будут устанавливаться на общегородских мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации города.

Позже будет запущено онлайн-голосование на сайте органов местного самоуправления.

Первый независимый опрос стартует уже завтра, 14 сентября, на общегородском мероприятии - городских традиционных казачьих играх и состязаниях «Забайкальские шермиции». Игры состоятся днём в парке «Юбилейный».

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 сентября на торжественном открытии Дня города и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков предложил перенести День города. С холодного времени на лето, уточнил он.

- Предлагаю обсудить это и высказать свои предложения, - добавил Игорь Шутенков.

Празднование Дня города перенесли с июня на сентябрь в 2007 году, сделано это было по решению прежнего мэра Геннадий Айдаева. Улан-удэнцы не раз обсуждали необходимость возвращения праздника на лето. Практически каждый год как назло в День города стояла холодная погода или шли дожди.
день города голосование
 
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