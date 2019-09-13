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Боксёр Рой Джонс-младший приедет в Иркутск за талантами

Боксёр Рой Джонс-младший приедет в Иркутск за талантами
Общество, 
Боксёр хочет дать возможность талантливым ребятам из самых далеких уголков России найти себя

Легендарный американский боксёр Рой Джонс-младший приедет в Иркутск 15 сентября. Он запустил социальный проект «Путь к абсолютной Победе», который направлен на поиск следующего великого чемпиона в боксе.

В рамках проекта боксёр посетит большинство российских регионов, лично познакомится с молодыми спортсменами и выберет лучших. Первые регионы проведения проекта - Красноярский край и Иркутская область.

- Россия - очень большая, многие начинающие спортсмены живут в деревнях и маленьких городах. Они думают, что никогда не смогут выйти на мировой уровень, но это не так. Бокс - это не только сила, это - энергия, воля, собранность, здоровье. Мы обязаны дать возможность талантливым ребятам из самых далеких уголков России найти себя, сформировать высокую самооценку. Только так они будут с любовью думать о близких, о стране и своей роли в ней, - рассказывает Рой Джонс-младший. 

Принять участие в проекте смогут дети от 10 до 17 лет, для этого нужно снять на телефон три видео по 30 секунд. На этих видео юные спортсмены должны показать спарринг с партнером, бой с тенью и работу на груше. Заявки принимаются с 15 сентября до 15 октября. Затем Рой Джонс-младший выберет лучших на его взгляд участников и пригласит на групповую тренировку. Там группа специалистов определит 10 лучших спортсменов в регионе. Победители проекта получат ценные и денежные призы и возможность принимать участие в спортивных сборах Роя Джонса младшего.

Справка:

Рой Джонс-младший — бывший чемпион мира по боксу в четырех разных весовых категориях. На Олимпиаде 1988 года завоевал серебряную медаль, а также получил Кубок Вэла Баркера за самый красивый бокс среди всех участников боксерского турнира.

На профессиональном ринге выступал с 1989 по 2018 годы. В начале 2000 годов считался лучшим боксером мира в независимости от весовой категории. В 2002 году являлся обладателем одновременно восьми чемпионских поясов — 3 основных, пояс журнала Ring и 4 второстепенных пояса. Единственный боксер в истории, который после завоевания чемпионского титула в среднем весе — стал чемпионом мира во втором среднем, полутяжелом и супертяжелом весах. По версии многих изданий, входит в топ-50 лучших боксеров за всю историю этого вида спорта.

спорт бокс
 
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