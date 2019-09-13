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В спуске корвета «Алдар Цыденжапов» принял участие лама

В спуске корвета «Алдар Цыденжапов» принял участие лама
Общество,  Фото:Сангха России
Активное участие в этом историческом событии приняла делегация Агинского Бурятского округа

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в городе Комсомольск-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе состоялся спуск на воду корвета «Алдар Цыденжапов». Перед спуском по традиции о борт судна разбили бутылку шампанского.

В мероприятии принял участие от Буддийской традиционной Сангхи России ширээтэ лама Читинского дацана Баир Цымпилов.

Также активное участие в этом историческом событии приняла делегация Агинского Бурятского округа.



- Появление в составе Краснознамённого Тихоокеанского флота в 2020 году новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» — событие значимое в истории российского кораблестроения, в истории прославленного морского флота России. Героический подвиг 19-летнего юноши-матроса из Забайкальского края как беспрецедентный пример служения Отечеству навсегда стал величайшим примером высокого патриотизма молодого поколения защитников Родины в истории современной России, как для всех живущих сегодня поколений, так и для всех последующих. Спасая от гибели своих товарищей и сам корабль, Алдар Цыденжапов совершил по-буддийски великий подвиг Бодхисаттвы, отдав свою юную жизнь во имя сохранения жизни сотен других людей, - прокомментировала Буддийская традиционная Сангха России.

Сангха выразила благодарность всему коллективу Амурского судостроительного завода «за создание этого новейшего военного корабля высокой степени надёжности в деле охраны государственных границ». «Мы гордимся, что корвет гордо носит имя «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», - отметили представители Сангхи.

Справка:

Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.

16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.
буддизм лама
 
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