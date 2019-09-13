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Учителей из Бурятии приглашают на международный форум

Учителей из Бурятии приглашают на международный форум
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге

Учителей из Бурятии приглашают на IV международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика», который пройдёт в Санкт-Петербурге 20-23 сентября. На мероприятии соберутся педагоги, библиотекари, представители департаментов образования из 85 регионов России и 60 стран мира. Ежегодно это событие объединяет около 30 тысяч человек, занятых в организации крупнейшего литературного проекта для подростков – международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

- За три года форум стал самой прогрессивной площадкой для обмена опытом между педагогами из разных стран. Их объединяет не только любовь к русской литературе – все они принимают участие в организации самого масштабного в России детского конкурса юных чтецов «Живая классика», который ежегодно собирает более 2,5 миллионов школьников из 85 регионов России и почти 80 стран мира, - сообщают организаторы.

Участников форума ждёт насыщенная программа. За четыре дня они смогут посетить десятки лекций, послушать выступление журналиста, писателя и драматурга Андрея Максимова, подискутировать с автором книги «Другая школа» Александром Мурашевым, поучаствовать в мастер-классе актёров театра и кино Андрея Носкова и Сергея Горобченко. Познакомиться с исследованиями кандидата психологических наук Юлии Проект «Современный подросток и книга: что и как читают цифровые аборигены». Из лекции научного журналиста Алексея Паевского «Мозг.Чтение.Память» узнать, что происходит с мозгом человека, когда он читает. Услышать доклад кандидата педагогических наук Сергея Фёдорова на тему «Может ли школьная классика быть интересной сегодня, или пора сдавать её в архив?», а также лекцию детской писательницы Тамары Крюковой «Книга в жизни современного подростка».

Специалист по семейным и детско-родительским отношениям, психолог Александр Колмановский поделится своим мнением о роли взрослого в приобщении ребёнка к чтению. Организаторы конкурса «Живая классика» расскажут о новшествах этого года. В этом сезоне участники конкурса смогут пройти прослушивание в Театральный институт им. Б. Щукина на региональном этапе конкурса в своём регионе. Узнать все нюансы участники смогут у ректора театрального ВУЗа Евгения Князева.

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