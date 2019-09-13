Мероприятия продолжатся весь учебный год
В школах Бурятии проходят учебные эвакуации и инструктажи. Специалисты МЧС и республиканского агентства ГО и ЧС рассказывают об основных правилах поведения в случае возникновения критической ситуации.
Сотрудники объясняют правильное использование первичных средств пожаротушения и порядок действий при эвакуации из здания школы.
Основная ответственность в подобных ситуациях лежит на учителях, поэтому от них в подобных ситуациях зависит жизнь и здоровье учащихся.
- Основная цель таких тренировок - обучить детей, педагогов и персонал вовремя реагировать на сигнал и правильно действовать в случае тревоги, - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии Константин Скворец.
Уже проведено более 300 эвакуаций в школах. Профилактика безопасности в учреждениях образования продолжится в течение всего учебного года, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях при практической эвакуации в школе №63 растерялась вахтёр. Она не знала, где находится ручной пожарный извещатель.
В школах Бурятии проходят учебные эвакуации
Общество, Фото:
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