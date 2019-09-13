 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Сентября

12 Сентября

Популярное

В школах Бурятии проходят учебные эвакуации

В школах Бурятии проходят учебные эвакуации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятия продолжатся весь учебный год

В школах Бурятии проходят учебные эвакуации и инструктажи. Специалисты МЧС и республиканского агентства ГО и ЧС рассказывают об основных правилах поведения в случае возникновения критической ситуации.

Сотрудники объясняют правильное использование первичных средств пожаротушения и порядок действий при эвакуации из здания школы.

Основная ответственность в подобных ситуациях лежит на учителях, поэтому от них в подобных ситуациях зависит жизнь и здоровье учащихся.

- Основная цель таких тренировок - обучить детей, педагогов и персонал вовремя реагировать на сигнал и правильно действовать в случае тревоги, - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии Константин Скворец.

Уже проведено более 300 эвакуаций в школах. Профилактика безопасности в учреждениях образования продолжится в течение всего учебного года, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях при практической эвакуации в школе №63 растерялась вахтёр. Она не знала, где находится ручной пожарный извещатель.
школы эвакуация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Поединки хоров» состоятся в Бурятии
«Поединки хоров» состоятся в Бурятии
Общество, 13.09.2019
Бороться будут 13 лучших коллективов
В школах Бурятии проходят учебные эвакуации
В школах Бурятии проходят учебные эвакуации
Общество, 13.09.2019
Мероприятия продолжатся весь учебный год  
В Бурятии проведут большой молебен от бед, эпидемий и голода
В Бурятии проведут большой молебен от бед, эпидемий и голода
Общество, 13.09.2019
Ганжурай гороо состоится в селе Алла Курумканского района
Кинематографисты Бурятии и ДФО встретятся в Улан-Удэ
Кинематографисты Бурятии и ДФО встретятся в Улан-Удэ
Общество, 13.09.2019
В столице Бурятии состоится презентация фестиваля «Точка возврата»
В Улан-Удэ к зиме готовы 328 домов
В Улан-Удэ к зиме готовы 328 домов
Общество, 13.09.2019
По факту готовности многоквартирных домов в столице ведётся выдача паспортов готовности
В Улан-Удэ соберутся представители культур от Ханты-Мансийска до Сахалина
В Улан-Удэ соберутся представители культур от Ханты-Мансийска до Сахалина
Общество, 13.09.2019
В Улан-Удэ состоится культурное событие #БУРЯТИЯ_ОБЪЕДИНЯЕТ
В Бурятии началась рассылка налоговых уведомлений
В Бурятии началась рассылка налоговых уведомлений
Общество, 13.09.2019
В этом году срок уплаты имущественных налогов – не позднее 2 декабря
В Бурятии особенные дети занимались живописью и изготовлением поделок
В Бурятии особенные дети занимались живописью и изготовлением поделок
Общество, 13.09.2019
Дом-интернат «Журавушка» и социальная деревня «Отрадный сад» обменялись опытом и методиками работы
Фестиваль «Служу России» пройдёт в Улан-Удэ
Фестиваль «Служу России» пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 13.09.2019
В мероприятии примут участие 200 молодых людей из военно-патриотических клубов республики
В Забайкалье вертолёты Ми-24 уничтожили лагерь «боевиков»
В Забайкалье вертолёты Ми-24 уничтожили лагерь «боевиков»
Общество, 13.09.2019
С лётчиками состоялось плановое лётно-тактическое учение по ведению разведки и уничтожению целей
Ушёл из жизни председатель совета ветеранов Бурятии Ревомир Гармаев
Ушёл из жизни председатель совета ветеранов Бурятии Ревомир Гармаев
Общество, 13.09.2019
Почётный гражданин Бурятии Ревомир Гармаев скончался на 82-м году жизни
В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера
В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера
Общество, 13.09.2019
Алексей Башлеев погиб в возрасте 25 лет
В Бурятии снимут необычный фильм «Здесь никого нет»
В Бурятии снимут необычный фильм «Здесь никого нет»
Общество, 13.09.2019
Главную роль в короткометражке сыграет российский актёр Никита Юранов
В Бурятии после ремонта откроют участок трассы Култук – Монды
В Бурятии после ремонта откроют участок трассы Култук – Монды
Общество, 13.09.2019
Комиссия оценила степень готовности объекта капремонта автодороги
От гриппа привьют более половины жителей Бурятии
От гриппа привьют более половины жителей Бурятии
Общество, 13.09.2019
Вакцинацию уже начали в школах, детских садах, учебных заведениях, на предприятиях

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^