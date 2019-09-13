В Забайкалье прошёл конкурс красавиц в возрасте 60+

Общество, Фото: пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Мероприятие возможно сделают ежегодным



В городе Петровск-Забайкальском впервые состоялся конкурс «Петровская красавица 2019», участницами которого стали дамы почтенного возраста. Мероприятие состоялось на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Ветеран».



На почётное звание претендовали 13 участниц в возрасте 60+. Конкурс состоял из трёх этапов: приготовление блюда, дефиле и визитная карточка. Все конкурсантки предстали перед жюри во всей красе и покорили жюри и зрителей своим очарованием и неповторимостью.



В итоге корону завоевала Татьяна Кислякова, на втором месте Ольга Коршунова, третье место по праву досталось Татьяне Орловой. Все участницы получили дипломы, памятные подарки и сертификаты.



Конкурс доставил много радости и положительных эмоций участницам, организаторам и зрителям. Многие выступили с инициативой сделать мероприятие ежегодным, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

