Мероприятие возможно сделают ежегодным
В городе Петровск-Забайкальском впервые состоялся конкурс «Петровская красавица 2019», участницами которого стали дамы почтенного возраста. Мероприятие состоялось на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Ветеран».
На почётное звание претендовали 13 участниц в возрасте 60+. Конкурс состоял из трёх этапов: приготовление блюда, дефиле и визитная карточка. Все конкурсантки предстали перед жюри во всей красе и покорили жюри и зрителей своим очарованием и неповторимостью.
В итоге корону завоевала Татьяна Кислякова, на втором месте Ольга Коршунова, третье место по праву досталось Татьяне Орловой. Все участницы получили дипломы, памятные подарки и сертификаты.
Конкурс доставил много радости и положительных эмоций участницам, организаторам и зрителям. Многие выступили с инициативой сделать мероприятие ежегодным, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Забайкалье прошёл конкурс красавиц в возрасте 60+
Общество, Фото:
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