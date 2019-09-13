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В Ангарске стартовала областная спартакиада инвалидов

В Ангарске стартовала областная спартакиада инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники будут соревноваться в 9 видах спорта и выполнят нормативы ГТО

12 сентября в Ангарске в парке-отеле «Звёздный» состоялось торжественное открытие регионального этапа спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно…».

- Я вижу среди участников нашей спартакиады победителей Парасибириады этого года, тогда первое командное место заняла сборная Иркутской области. Мы действительно были на голову выше очень сильных спортсменов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а это говорит о том, что вот такие соревнования помогают вам совершенствоваться, расти, становиться сильнее и опытнее, – отметила присутствующая на открытии заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

В соревнованиях принимают участие спортсмены по четырём нозологическим группам – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития. Всего в спартакиаде участвуют 43 команды из 22 муниципальных образований, это около 300 человек.

Мероприятие проводится по следующим видам спорта: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, лёгкая атлетика, шашки, бочча, а также инклюзивная комбинированная эстафета. Участники также выполняют нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Главный судья соревнований – Валерий Богатырёв.

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно…» впервые состоялась в 2017 году. Она проводится в два этапа: первый – муниципальный, второй – региональный. Заявки на региональный этап формировали территории по итогам муниципального этапа.
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