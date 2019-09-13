Ледовый дворец откроется в Забайкалье

В честь открытия пройдут показательные выступления фигуристов, лазерное и фаер-шоу



14 сентября в 17:00 в Чите состоится торжественное открытие центральной арены Ледового дворца. Вход на мероприятие свободный.



В программе праздничного события всех гостей ждут показательные выступления фигуристов, лазерное и фаер-шоу на льду, а также будет работать фуд-корт. Завершится торжественное мероприятие символическим сбрасыванием шайбы в честь открытия ледовой арены, а также хоккейного сезона 2019-2020 годов. Также здесь в 18:00 состоится встреча между командами «Манул» из Читы и «Амур» из Хабаровска.



Как сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края, закупка технологического оборудования для Ледового дворца состоялась в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». На это мероприятие было затрачено порядка 25 миллионов рублей.

