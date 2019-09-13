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Иволгинский район Бурятии празднует свой юбилей

Иволгинский район Бурятии празднует свой юбилей
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Торжества по поводу 80-летия состоятся 14 сентября в Иволгинске

14 сентября Иволгинский район Бурятии отпразднует своё 80-летие. Торжественные мероприятия пройдут 14 сентября.

В связи с проведением юбилея в этот день, 14 сентября, будет перекрыто движение транспортных средств с 9:00 часов до окончания мероприятий:
- Для организации и проведения детских игровых площадок (ФОК) перекрыто движение транспортных средств на перекрёстках улиц Ленина и Куйбышева, Ленина и Пионерской;
- Для организации презентационных площадок сельских поселений перекрыто движение транспортных средств на перекрёстках улиц Ленина и Советской.
- Для проведения спортивных мероприятий, парада коллективов района, организации торговых точек перекрыто движение транспортных средств на перекрёстках улиц Пионерской и Партизанской, Советской и Октябрьской и в районе Роспотребнадзора.

Движение маршрутных автобусов №130 и 108 с 9:00 до 20:00 часов будет осуществляться по маршруту улицы Ленина – Куйбышева – федеральная трасса – Советская – Октябрьская – Лебедева – Ленина - конечная остановка.

Также в связи с празднованием 14 сентября на территории района будет запрещена продажа алкогольной продукции, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

Программа празднования 80-летия со дня образования МО «Иволгинский район»

Время

Наименование мероприятия

Место проведения

08.30 ч.

Лёгкая атлетика

Центральный стадион с. Иволгинск

09.00 ч.

Национальная борьба. Абсолютное первенство.

Центральный стадион с. Иволгинск

09.00 ч.

Оформление презентационных площадок сельских поселений.

Ул. Ленина

10.00 ч.

Стрельба из лука

Центральный стадион с. Иволгинск

10.00 ч.

Встреча гостей

На границе Селенгинского района, местность «Арюун Булаг»

10.00 ч.

Работа торговых площадок

По ул. Ленина

11.00 ч.

Работа выставки «Иволгинский район: вчера, сегодня, завтра».

Районный дом культуры

11.00 ч.

Работа детской площадки

Физкультурно-оздоровительный комплекс (площадь)

11.00 ч.

Работа презентационных площадок сельских поселений, организаций Иволгинского района «Мой край родной»

ул. Ленина

11.00 ч.

Концерт «В нашем парке играет оркестр» (0+)

Сквер «Мемориал славы»

12.00 ч.

Волейбол (мужчины, женщины)

Центральный стадион с. Иволгинск, Дворец спорта

12.30 ч.

Построение парада

у центральных ворот стадиона с. Иволгинск

13.00 ч.

Торжественное открытие праздника «Иволгинский район! 80 цветущих, славных лет!»

Центральный стадион

13.15 ч.

Парад шествие сельских поселений, организаций, учреждений

Центральный стадион

13.30 ч.

Официальная часть праздника

Центральный стадион

13.45 ч.

Театрализованное представление (0+)

Центральный стадион

14.00 ч.

Национальная борьба. Соревнования проводятся в весовых категориях: до 63 кг, до 75 кг, свыше 75 кг. и среди юношей

Центральный стадион с. Иволгинск

14.00 ч.

Армреслинг (мужчины, женщины)

Центральный стадион с.Иволгинск

14.15 ч.

Парад спортсменов Иволгинского района

Центральный стадион

14.30 ч.

Концерт детского творчества «Планета детства» (0+)

Физкультурно-оздоровительный комплекс (площадь)

15.00 ч.

Торжественное собрание, посвященное юбилею Иволгинского района

Районный дом культуры

15.00 ч.

Гала-концерт районного фольклорного фестиваля «Хоровод дружбы» (6+)

Центральный стадион

17.00 ч.

Перетягивание каната

Центральный стадион с.Иволгинск

17.00 ч.

Шоу программа победителей и финалистов районного конкурса эстрадной песни «Голос Иволги +» (12+)

Площадь районного дома культуры

17.00 ч.

Награждение финалистов районного конкурса «Гимн молодежи Иволгинского района»

Площадь районного дома культуры

20.00 ч.

Открытие шоу-программы

Центральный стадион

20.20 ч.

Награждение творческих конкурсов

Центральный стадион

Награждение участников спортивных соревнований

Центральный стадион

Награждение участников смотра-конкурса среди сельских поселений муниципального образования «Иволгинский район»

Центральный стадион

21.00 ч.

Концерт звёзд бурятской эстрады и участниц конкурса «Мисс Иволгинск» (12+)

Центральный стадион

21.30 ч.

Лазерное шоу

Центральный стадион

23.00 ч.

Салют

Центральный стадион

23.15 ч.- 00.00 ч.

Дискотека DJ «Грей» (18+)

Центральный стадион


Схема проезда на юбилей района

Праздники Иволгинский район Бурятия юбилей
 
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