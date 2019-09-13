Иволгинский район Бурятии празднует свой юбилей

14 сентября Иволгинский район Бурятии отпразднует своё 80-летие. Торжественные мероприятия пройдут 14 сентября.
В связи с проведением юбилея в этот день, 14 сентября, будет перекрыто движение транспортных средств с 9:00 часов до окончания мероприятий:
- Для организации и проведения детских игровых площадок (ФОК) перекрыто движение транспортных средств на перекрёстках улиц Ленина и Куйбышева, Ленина и Пионерской;
- Для организации презентационных площадок сельских поселений перекрыто движение транспортных средств на перекрёстках улиц Ленина и Советской.
- Для проведения спортивных мероприятий, парада коллективов района, организации торговых точек перекрыто движение транспортных средств на перекрёстках улиц Пионерской и Партизанской, Советской и Октябрьской и в районе Роспотребнадзора.
Движение маршрутных автобусов №130 и 108 с 9:00 до 20:00 часов будет осуществляться по маршруту улицы Ленина – Куйбышева – федеральная трасса – Советская – Октябрьская – Лебедева – Ленина - конечная остановка.
Также в связи с празднованием 14 сентября на территории района будет запрещена продажа алкогольной продукции, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Программа празднования 80-летия со дня образования МО «Иволгинский район»
|
Время
|
Наименование мероприятия
|
Место проведения
|
08.30 ч.
|
Лёгкая атлетика
|
Центральный стадион с. Иволгинск
|
09.00 ч.
|
Национальная борьба. Абсолютное первенство.
|
Центральный стадион с. Иволгинск
|
09.00 ч.
|
Оформление презентационных площадок сельских поселений.
|
Ул. Ленина
|
10.00 ч.
|
Стрельба из лука
|
Центральный стадион с. Иволгинск
|
10.00 ч.
|
Встреча гостей
|
На границе Селенгинского района, местность «Арюун Булаг»
|
10.00 ч.
|
Работа торговых площадок
|
По ул. Ленина
|
11.00 ч.
|
Работа выставки «Иволгинский район: вчера, сегодня, завтра».
|
Районный дом культуры
|
11.00 ч.
|
Работа детской площадки
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс (площадь)
|
11.00 ч.
|
Работа презентационных площадок сельских поселений, организаций Иволгинского района «Мой край родной»
|
ул. Ленина
|
11.00 ч.
|
Концерт «В нашем парке играет оркестр» (0+)
|
Сквер «Мемориал славы»
|
12.00 ч.
|
Волейбол (мужчины, женщины)
|
Центральный стадион с. Иволгинск, Дворец спорта
|
12.30 ч.
|
Построение парада
|
у центральных ворот стадиона с. Иволгинск
|
13.00 ч.
|
Торжественное открытие праздника «Иволгинский район! 80 цветущих, славных лет!»
|
Центральный стадион
|
13.15 ч.
|
Парад шествие сельских поселений, организаций, учреждений
|
Центральный стадион
|
13.30 ч.
|
Официальная часть праздника
|
Центральный стадион
|
13.45 ч.
|
Театрализованное представление (0+)
|
Центральный стадион
|
14.00 ч.
|
Национальная борьба. Соревнования проводятся в весовых категориях: до 63 кг, до 75 кг, свыше 75 кг. и среди юношей
|
Центральный стадион с. Иволгинск
|
14.00 ч.
|
Армреслинг (мужчины, женщины)
|
Центральный стадион с.Иволгинск
|
14.15 ч.
|
Парад спортсменов Иволгинского района
|
Центральный стадион
|
14.30 ч.
|
Концерт детского творчества «Планета детства» (0+)
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс (площадь)
|
15.00 ч.
|
Торжественное собрание, посвященное юбилею Иволгинского района
|
Районный дом культуры
|
15.00 ч.
|
Гала-концерт районного фольклорного фестиваля «Хоровод дружбы» (6+)
|
Центральный стадион
|
17.00 ч.
|
Перетягивание каната
|
Центральный стадион с.Иволгинск
|
17.00 ч.
|
Шоу программа победителей и финалистов районного конкурса эстрадной песни «Голос Иволги +» (12+)
|
Площадь районного дома культуры
|
17.00 ч.
|
Награждение финалистов районного конкурса «Гимн молодежи Иволгинского района»
|
Площадь районного дома культуры
|
20.00 ч.
|
Открытие шоу-программы
|
Центральный стадион
|
20.20 ч.
|
Награждение творческих конкурсов
|
Центральный стадион
|
|
Награждение участников спортивных соревнований
|
Центральный стадион
|
|
Награждение участников смотра-конкурса среди сельских поселений муниципального образования «Иволгинский район»
|
Центральный стадион
|
21.00 ч.
|
Концерт звёзд бурятской эстрады и участниц конкурса «Мисс Иволгинск» (12+)
|
Центральный стадион
|
21.30 ч.
|
Лазерное шоу
|
Центральный стадион
|
23.00 ч.
|
Салют
|
Центральный стадион
|
23.15 ч.- 00.00 ч.
|
Дискотека DJ «Грей» (18+)
|
Центральный стадион
Схема проезда на юбилей района