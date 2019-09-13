В Бурятии проведут прогулку по самой длинной улице

Общество, Фото: пресс-служба министерства туризма Республики Бурятия

В селе Бичура состоится праздник для туристов «Бичурские дворики»



6 октября в селе Бичура Бичурского района Бурятии пройдёт праздничное мероприятие – прогулка по самой длинной деревенской улице «Бичурские дворики». Гостям расскажут о местных культурных ценностях, истории и традициях жителей села.



В рамках праздника будут организованы интерактивные площадки с мастер-классами на территории усадеб и дворов по темам:

- Прядение и ткачество. Фотозона в семейском платье. Продажа накосников, аксессуаров с семейской цветовой гаммой;

- Резьба по дереву. Обучение мастера шлифовке изделий. Продажа сувениров;

семейская кухня. Обучение рецептуре приготовления лепёшек. Дегустация лепёшек с мёдом и сметаной;

- Консервирование продуктов. Дегустация заготовок и обучение сушке трав и грибов;

- Молочная продукция. Демонстрация ручного сепарирования и обучение дойке козы;

- Варка серы;

- Приготовление медовых напитков, дегустация продукции с салом и картошкой.



Местом проведения фестиваля станет улица Коммунистическая. Начало праздника – в 10:00 часов в парке. Во время мероприятия будут организованы различные выставки, народные забавы, игры: хоровод, городки, ходули.



Также будут проведены следующие конкурсы и выставки:

- «Лучшая усадьба с содержанием домашних животных»;

- Выставка «Хлебосольный стол» с семейской выпечкой: тарки, лепешки, пирожки, калачи и т.д.;

- Выставка выращенного урожая и заготовок (овощи, фрукты, ягоды и т.д.);

- Изобразительное творчество. Работы на тему: «О нашей улице»;

- Фотовыставка «Помни наши истоки»;

- «Лучший околодок» – самое красивое оформление;

- «Лучший творческий номер» (сельские таланты).



Маршрут прогулки пройдёт от парка до 501 дома по улице Коммунистической. Каждый посетитель праздника может приобрести карту самой длинной улицы с обозначением точек пребывания и проведением мастер-классов. Гости, побывавшие во дворах, получат справку. В случае завершения маршрута, в конечной точке участникам прогулки дадут сертификат о прохождении.



В рамках события будут организованы подводы, гужевой транспорт, велосипеды, автобусы для прохождения части дороги. Победители конкурсных программ, хозяева усадеб будут награждены подарками, а все участники выставки будут отмечены дипломами.



Заявки на участие в туристическом событии «Прогулка по самой длинной улице «Бичурские дворики» принимаются до 15 сентября, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.



Справка



Самая длинная деревенская улица в мире имеет длину 17 км. Это Коммунистическая улица в деревне Бичура на юге Республики Бурятия. Данная улица занесена в книгу рекордов Гиннесса.



Село Бичура – одно из крупнейших сёл не только в Бурятии, но и в России. Площадь: 53250 кв. км, население: 13071 человек. Длина села 18 км. Бичура основана в 1767 году старообрядцами – семейскими, переселёнными по указу Екатерины II от 14 декабря 1762 г. из Польши. В 1768 г. их численность достигла 70 мужчин и 66 женщин.



Первоначальное заселение семейских началось в Грязнухе, в этом невзрачном по названию месте, а затем появились дома по Большой улице. Сегодня – это улица Коммунистическая.

