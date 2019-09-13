В Бурятии проведут прогулку по самой длинной улице

В селе Бичура состоится праздник для туристов «Бичурские дворики»
6 октября в селе Бичура Бичурского района Бурятии пройдёт праздничное мероприятие – прогулка по самой длинной деревенской улице «Бичурские дворики». Гостям расскажут о местных культурных ценностях, истории и традициях жителей села.
В рамках праздника будут организованы интерактивные площадки с мастер-классами на территории усадеб и дворов по темам:
- Прядение и ткачество. Фотозона в семейском платье. Продажа накосников, аксессуаров с семейской цветовой гаммой;
- Резьба по дереву. Обучение мастера шлифовке изделий. Продажа сувениров;
семейская кухня. Обучение рецептуре приготовления лепёшек. Дегустация лепёшек с мёдом и сметаной;
- Консервирование продуктов. Дегустация заготовок и обучение сушке трав и грибов;
- Молочная продукция. Демонстрация ручного сепарирования и обучение дойке козы;
- Варка серы;
- Приготовление медовых напитков, дегустация продукции с салом и картошкой.
Местом проведения фестиваля станет улица Коммунистическая. Начало праздника – в 10:00 часов в парке. Во время мероприятия будут организованы различные выставки, народные забавы, игры: хоровод, городки, ходули.
Также будут проведены следующие конкурсы и выставки:
- «Лучшая усадьба с содержанием домашних животных»;
- Выставка «Хлебосольный стол» с семейской выпечкой: тарки, лепешки, пирожки, калачи и т.д.;
- Выставка выращенного урожая и заготовок (овощи, фрукты, ягоды и т.д.);
- Изобразительное творчество. Работы на тему: «О нашей улице»;
- Фотовыставка «Помни наши истоки»;
- «Лучший околодок» – самое красивое оформление;
- «Лучший творческий номер» (сельские таланты).
Маршрут прогулки пройдёт от парка до 501 дома по улице Коммунистической. Каждый посетитель праздника может приобрести карту самой длинной улицы с обозначением точек пребывания и проведением мастер-классов. Гости, побывавшие во дворах, получат справку. В случае завершения маршрута, в конечной точке участникам прогулки дадут сертификат о прохождении.
В рамках события будут организованы подводы, гужевой транспорт, велосипеды, автобусы для прохождения части дороги. Победители конкурсных программ, хозяева усадеб будут награждены подарками, а все участники выставки будут отмечены дипломами.
Заявки на участие в туристическом событии «Прогулка по самой длинной улице «Бичурские дворики» принимаются до 15 сентября, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.
Справка
Самая длинная деревенская улица в мире имеет длину 17 км. Это Коммунистическая улица в деревне Бичура на юге Республики Бурятия. Данная улица занесена в книгу рекордов Гиннесса.
Село Бичура – одно из крупнейших сёл не только в Бурятии, но и в России. Площадь: 53250 кв. км, население: 13071 человек. Длина села 18 км. Бичура основана в 1767 году старообрядцами – семейскими, переселёнными по указу Екатерины II от 14 декабря 1762 г. из Польши. В 1768 г. их численность достигла 70 мужчин и 66 женщин.
Первоначальное заселение семейских началось в Грязнухе, в этом невзрачном по названию месте, а затем появились дома по Большой улице. Сегодня – это улица Коммунистическая.
В Бурятии проведут прогулку по самой длинной улице
Общество, Фото:
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