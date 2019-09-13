В Бурятии создадут центр поддержки одарённых детей

Обучать детей будут ведущие педагоги и специалисты



В Бурятии откроют образовательный центр по выявлению и поддержке одарённых детей по типу «Сириус». Центр будет создан в 2021 году на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса в Улан-Удэ. Он создаётся в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Образовательный центр «Сириус» находится в Сочи, был создан в 2014 году фондом «Талант и успех». Цель работы образовательного центра по модели «Сириус» - это раннее выявление, развитие и дальнейшее сопровождение одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства, спорта, а также добившихся успеха в техническом творчестве.



Центр в Бурятии будет работать круглый год. Пребывание детей будет бесплатным. Ежегодно его смогут посещать 500 детей в возрасте 10-17 лет из всех районов республики. К 2024 году охват составит 2000 детей. Обучать их будут ведущие педагоги физико-математических, химико-биологических школ, школ олимпийского резерва, а также специалисты в области изобразительного искусства, прикладного искусства и фотографии.



Образовательная программа рассчитана на 21-24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия.



В марте 2019 года между правительством Бурятии и образовательным фондом «Талант и успех» заключено соглашение о сотрудничестве по развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи, включая создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в республике. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» Бурятия получила из федерального бюджета субсидию более 309 млн рублей на создание центра.

