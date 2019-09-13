Сотрудники провели совместную акцию
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с врачами Закаменской центральной районной больницы провели акцию «Трезвая жизнь». Мероприятие приурочили ко Всероссийскому дню трезвости.
Полицейские привели примеры дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей и пешеходов, а также объяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД.
Медики, в свою очередь, рассказали о пагубном влиянии спиртного на здоровье человека, в частности, на его способность управлять транспортным средством.
- Употребление даже небольшого количества алкоголя оказывает негативное влияние на восприятие водителем окружающей обстановки, что может стать причиной ДТП и повлечь гибель людей, - разъясняли они.
Участникам профилактической акции раздали тематические листовки и просили поделиться информацией со своими знакомыми и близкими, сообщает УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД Бурятии и медики рассказали водителям о вреде алкоголя
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