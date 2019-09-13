ГИБДД Бурятии и медики рассказали водителям о вреде алкоголя

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Сотрудники провели совместную акцию



Сотрудники Госавтоинспекции совместно с врачами Закаменской центральной районной больницы провели акцию «Трезвая жизнь». Мероприятие приурочили ко Всероссийскому дню трезвости.



Полицейские привели примеры дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей и пешеходов, а также объяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД.



Медики, в свою очередь, рассказали о пагубном влиянии спиртного на здоровье человека, в частности, на его способность управлять транспортным средством.



- Употребление даже небольшого количества алкоголя оказывает негативное влияние на восприятие водителем окружающей обстановки, что может стать причиной ДТП и повлечь гибель людей, - разъясняли они.



Участникам профилактической акции раздали тематические листовки и просили поделиться информацией со своими знакомыми и близкими, сообщает УГИБДД по Бурятии.



