Также изменения расписание ещё нескольких пригородных поездов
В связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Большой Луг-Подкаменная в Иркутской области 17, 19, 24, 26 сентября изменяется расписание движения пригородных поездов.
№ 6605 «Выдрино-Слюдянка-1»,
№ 6606 «Слюдянка-1-Выдрино»,
№6329 «Слюдянка-1-Иркутск-Сортировочный».
Пригородный поезд № 6324«Иркутск-Сортировочный-Слюдянка-1» назначается сообщением «Большой Луг-Слюдянка-1».
Пригородный поезд № 6334 «Иркутск-Сортировочный-Байкальск» назначается сообщением «Иркутск-Сортировочный-Большой Луг».
Пригородный поезд № 6320 «Иркутск-Сортировочный - Глубокая» назначается сообщением «Иркутск-Сортировочный -Большой Луг»
Пригородный поезд № 6323 «Глубокая- Иркутск-Сортировочный» назначается сообщением «Большой Луг- Иркутск-Сортировочный».
Пригородный поезд № 6315 «Подкаменная - Иркутск-Сортировочный» назначается сообщением «Большой Луг- Иркутск-Сортировочный»
17, 24, 26 сентября изменяется расписание пригородного поезда № 6306 «Иркутск-Сортировочный - Слюдянка».
Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» (www.БППК.РФ) в разделах «Новости» и «Расписание».
Временно изменится расписание поездов «Выдрино-Слюдянка-1»
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