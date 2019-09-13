Временно изменится расписание поездов «Выдрино-Слюдянка-1»

Также изменения расписание ещё нескольких пригородных поездов



В связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Большой Луг-Подкаменная в Иркутской области 17, 19, 24, 26 сентября изменяется расписание движения пригородных поездов.



№ 6605 «Выдрино-Слюдянка-1»,



№ 6606 «Слюдянка-1-Выдрино»,



№6329 «Слюдянка-1-Иркутск-Сортировочный».



Пригородный поезд № 6324«Иркутск-Сортировочный-Слюдянка-1» назначается сообщением «Большой Луг-Слюдянка-1».



Пригородный поезд № 6334 «Иркутск-Сортировочный-Байкальск» назначается сообщением «Иркутск-Сортировочный-Большой Луг».



Пригородный поезд № 6320 «Иркутск-Сортировочный - Глубокая» назначается сообщением «Иркутск-Сортировочный -Большой Луг»



Пригородный поезд № 6323 «Глубокая- Иркутск-Сортировочный» назначается сообщением «Большой Луг- Иркутск-Сортировочный».



Пригородный поезд № 6315 «Подкаменная - Иркутск-Сортировочный» назначается сообщением «Большой Луг- Иркутск-Сортировочный»



17, 24, 26 сентября изменяется расписание пригородного поезда № 6306 «Иркутск-Сортировочный - Слюдянка».



Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» (www.БППК.РФ) в разделах «Новости» и «Расписание».



