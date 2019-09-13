Жительнице Бурятии не засчитали страховой стаж для назначения пенсии

Женщина пожаловалась в прокуратуру



Жительница Кабанского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её пенсионных прав.



Женщина с февраля 2016 года является получателем страховой пенсии по старости. Период её трудовой деятельности у индивидуальных предпринимателей с апреля 1998 года по февраль 2001 года не засчитан в страховой стаж для назначения пенсии, так как уплата страховых взносов работодателями не производилась.



Прокурор района обратился в суд с иском об установлении факта работы у предпринимателей. Это является основанием для включения указанного периода в общий трудовой стаж и увеличения размера пенсионного обеспечения.



Кабанским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

