Организация не была поставлена на учёт в РАЛХ
В Бурятии пункт по переработке древесины, принадлежащий предпринимателю, не поставлен на учёт в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Нарушение выявила проверка Гусиноозерской межрайонной прокуратуры.
В отношении лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Постановление суда вступило в законную силу.
Деятельность пункта приёма и отгрузки древесины индивидуальным предпринимателем прекращена, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии закрылся незаконно работающий пункт приёма древесины
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 13.09.2019
Организация не была поставлена на учёт в РАЛХ
Общество, 13.09.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 сентября по республике местами небольшие дожди, в горах и по северу с мокрым снегом
Эта машина обеспечит удобную посадку инвалидов и престарелых на борт самолёта
Золотые медали они взяли в эстафетной гонке дисциплины «Дуатлон»
Вход на соревнования свободный
С семьёй солдата Великой Отечественной пообщался мэр города
Акция состоится 13 сентября
Таким образом определят обладателя приза зрительских симпатий
На мероприятии будут работать 20 площадок
В ней приняли участие сотрудники ГИБДД
В шествии примут участие 5 крупнейших вузов Забайкалья
Деньги дадут семьям с пятью и более детьми, утратившим жильё в результате наводнения
Анкета размещена на сайте городской администрации
На капремонт 4-километрового участка региональной автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта было выделено 128 миллионов рублей
Раньше сквер, где находится скульптура, назывался Шахматным