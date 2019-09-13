В Бурятии закрылся незаконно работающий пункт приёма древесины

Организация не была поставлена на учёт в РАЛХ



В Бурятии пункт по переработке древесины, принадлежащий предпринимателю, не поставлен на учёт в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Нарушение выявила проверка Гусиноозерской межрайонной прокуратуры.



В отношении лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей.



Постановление суда вступило в законную силу.



Деятельность пункта приёма и отгрузки древесины индивидуальным предпринимателем прекращена, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

