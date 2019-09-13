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В Улан-Удэ без существенных осадков

В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество,  Фото:Pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 сентября по республике местами небольшие дожди, в горах и по северу с мокрым снегом

Ветер северо-западный 8-13 м/с.Температура днём 11-16, местами 5-10 тепла.

В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём 12-14 тепла.
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