В Бурятии после капремонта открыли Заганский перевал

Общество, Фото: минтранс Бурятии

На капремонт 4-километрового участка региональной автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта было выделено 128 миллионов рублей



В Мухоршибирском районе дорожники досрочно завершили капитальный ремонт 4-километрового участка региональной автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта, известного как Заганский перевал. Из Дорожного фонда республики было выделено 128 миллионов рублей, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.



Автомобильная дорога Мухоршибирь – Бичура – Кяхта является одной из основных дорог регионального значения республики, соединяющей три административных центра Мухоршибирского, Бичурского и Кяхтинского районов с Улан-Удэ. По автодороге осуществляется грузовые и пассажирские перевозки - в сутки здесь проходит более 800 автомобилей. Участок км 19 – км 24 «Заганский перевал» с гравийным типом покрытия проходит по горной и лесной местности с крутыми спусками и подъёмами. В результате неблагоприятных погодных условий и движения большегрузного транспорта покрытие участка пришло в неудовлетворительное состояние, капитальный ремонт не проводился более 30 лет.



Капремонт этого участка начался в 2017 году, госконтракт заключён с подрядной организацией ООО «Селенга». Стоимость работ – 128, 284 млн руб. Протяжённость участка автомобильной дороги составляет – 4,422 км. Ширина проезжей части – 6 м., ширина обочин – 2 м. На участке дорожники постелили асфальтобетон, который обеспечивает дорожной одежде высокую прочность, водонепроницаемость и повышенную шероховатость поверхности, стойкую к расслаиванию. Хорошо подходит для сильно загруженных магистралей.



- Наши подрядчики завершили капремонт досрочно – на 2 года раньше срока. Теперь мы приступаем к ремонту остальных участков дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта. Разработана проектная документация на капитальный ремонт участка с км 9 – км 19. Стоимость капремонта составила 302,1 млн. руб. Заключён госконтракт с ООО «Селенга» с завершением строительно-монтажных работ в 2021 году. Работы ведутся согласно графику, - сказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Аюшеев.



Также ведётся разработка проектной документации на капремонт участка км 24 – км 34 в Бичурском районе, с завершением в январе 2020 года. Ориентировочная стоимость составит 300 млн. руб., с реализацией в последующие годы.

