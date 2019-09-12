В Улан-Удэ «дедушке» на Гостиных рядах поставили шахматный столик









В Улан-Удэ перед памятником пенсионеру, сидящему задумчиво на лавочке на Гостиных рядах, поставили шахматный столик.Дело в том, что сквер, где находится скульптура, раньше назывался Шахматным, потому что там ещё с советских времён собирались пожилые люди и играли на лавочках в шахматы. В 2011 году название решили поменять, теперь небольшая благоустроенная площадь называется просто сквером у Гостиных рядов.Памятник пожилому человеку на Гостиных рядах появился в 2007 году. Автором интересной скульптурной композиции является известный бурятский скульптор Александр Миронов.