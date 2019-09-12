В Северобайкальске с нарушениями подавали водоснабжение

Суд обязал муниципальное предприятие исключить потенциальные риски



Природоохранный прокурор настоял на проверке качества питьевой воды в Северобайкальске. Установлено, что водоснабжение Северобайкальска осуществляется с использованием 12 артезианских скважин, используемых муниципальным предприятием «Жилищник».



При проведении проверки выяснилось, что добыча подземных вод из скважин ведётся без лицензии на недропользование в нарушение закона «О недрах».



Кроме того, предприятие не получило санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного использования для здоровья населения.



- Суд обязал муниципальное предприятие устранить нарушения действующего законодательства, оформить соответствующие документы, тем самым исключить потенциальные риски для населения города, употребляющего воду из непроверенных источников, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Решение суда в законную силу не вступило.

