В Северобайкальске с нарушениями подавали водоснабжение

Суд обязал муниципальное предприятие исключить потенциальные риски
Природоохранный прокурор настоял на проверке качества питьевой воды в Северобайкальске. Установлено, что водоснабжение Северобайкальска осуществляется с использованием 12 артезианских скважин, используемых муниципальным предприятием «Жилищник».
При проведении проверки выяснилось, что добыча подземных вод из скважин ведётся без лицензии на недропользование в нарушение закона «О недрах».
Кроме того, предприятие не получило санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного использования для здоровья населения.
- Суд обязал муниципальное предприятие устранить нарушения действующего законодательства, оформить соответствующие документы, тем самым исключить потенциальные риски для населения города, употребляющего воду из непроверенных источников, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Решение суда в законную силу не вступило.
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