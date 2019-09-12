6 тысяч человек поучаствуют в «Кроссе Нации» в Иркутской области

Мероприятие состоится 21 сентября



В центре Иркутска 21 сентября состоится всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019», в котором традиционно примут участие школьники, студенты, трудовые коллективы, спортсмены и все любители активного образа жизни. Ожидается, что на старт в столице Приангарья выйдут около четырёх тысяч человек, в целом в муниципальных образованиях области в мероприятии примут участие более шести тысяч человек. Об этом на пресс-конференции сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.



- Всероссийский день бега «Кросс Нации» проходит в большинстве субъектов Российской Федерации. В Иркутской области с каждым годом беговые мероприятия становятся всё популярнее. Любительский спорт сейчас находится на пике развития. Люди сами с удовольствием принимают участие в массовых спортивных акциях, - рассказал Илья Резник.



Для участников предусмотрены дистанции 4, 6, 8, 12 км, а также детский забег на 1 км. Старт массового забега на 4 км состоится в 11.00 часов от памятника Александру III, далее по маршруту: бульвар Гагарина – ул. К. Маркса – ул. Пятой Армии – ул. Чкалова – бульвар Гагарина (финиш у памятника Александру III).



Детский забег (старт в 11.30), VIP-забег (старт в 11.45) и забеги на 6, 8, 12 км (старт в 12.00) планируется провести по аллеям набережной реки Ангары бульвара Гагарина, со стартом и финишем у памятника Александру III. В 10.00 состоится торжественное открытие «Кросса Нации», затем перед стартом пройдёт разминка.



Для участия в «Кроссе Нации» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия будет работать с 18 по 20 сентября с 09.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 12.45) по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81. Пройти регистрацию можно и 21 сентября с 8.30 до 10.00 на месте старта. Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача.



Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами министерства спорта России. Победителям в каждой возрастной группе вручаются кубки минспорта России. Победители в номинациях «Самая многочисленная школьная команда», «Самая многочисленная семья», «Самый опытный участник» и «Самая опытная участница» награждаются призами от спонсоров. Для болельщиков и зрителей предусмотрена концертно-развлекательная программа.



Как отметила директор Ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта Иркутской области Наталья Кривошеева, традиционно «Кросс Нации» проходит и в муниципальных образованиях Приангарья. Предварительно от них уже поступило пять заявок. В основном это северные территории – Казачинско-Ленский, Братский, Усть-Илимский районы и город Братск. Также об участии в мероприятии заявил Усть-Ордынский Бурятский округ, сообщает пресс-служба правительства области.

