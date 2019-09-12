В Иркутской области ищут пропавшую сборщицу ягод

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Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина со знакомыми пошла в лес за брусникой

В Тулунском районе Иркутской области ведутся поиски без вести пропавшей жительницы деревни Павловка. Вчера в полицию с заявлением о розыске 59-летней женщины обратилась глава сельского поселения.

10 сентября женщина ушла за брусникой вместе со знакомыми и не вернулась. После первоначальных самостоятельных поисков, которые не дали результатов, мужчина и женщина обратились за помощью.

- В настоящее время сотрудники полиции, родственники и неравнодушные местные жители, а также представители администрации и сотрудники лесоохраны прочёсывают лес и близлежащие окрестности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы тёмные с сединой.

Была одета: на голове платок белого цвета, куртка коричневая на пуговицах, кофта серая, трико черного цвета, сапоги кожаные чёрные, при себе имела ведро красного цвета.

Людей, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться в МО МВД России «Тулунский» либо позвонить по телефону 8 (39530) 4-70-08.

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