Забайкальцы выиграли первенство России по триатлону

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Золотые медали они взяли в эстафетной гонке дисциплины «Дуатлон»



С 7 по 8 сентября в Красноярске прошли чемпионат и первенство России по триатлону в дисциплине «Дуатлон». В программе были личное первенство и эстафетная гонка. Забайкальский край представили 13 спортсменов.



По результатам эстафетной гонки команда Забайкальского края, выступающая в составе Егора Эпова, Ивана Науменко и Игоря Кудрявцева, завоевала первое место. Тренируются воспитанники школы олимпийского резерва спортивного центра ЦСКА у Сергея Супроника. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

