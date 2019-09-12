Золотые медали они взяли в эстафетной гонке дисциплины «Дуатлон»
С 7 по 8 сентября в Красноярске прошли чемпионат и первенство России по триатлону в дисциплине «Дуатлон». В программе были личное первенство и эстафетная гонка. Забайкальский край представили 13 спортсменов.
По результатам эстафетной гонки команда Забайкальского края, выступающая в составе Егора Эпова, Ивана Науменко и Игоря Кудрявцева, завоевала первое место. Тренируются воспитанники школы олимпийского резерва спортивного центра ЦСКА у Сергея Супроника. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
Забайкальцы выиграли первенство России по триатлону
Общество, Фото:
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