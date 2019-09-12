Братчанка узнала судьбу без вести пропавшего отца

С семьёй солдата Великой Отечественной пообщался мэр города
В Братске нашли семью солдата Прокопия Васильевича Зуева, погибшего на полях сражений Великой отечественной войны. Останки воина были найдены во время поисковых работ, проводимых отрядом «Земляк» из Кемеровской области.
Напомним, ранее представители поискового отряда «Земляк» обратились в администрацию города Братска с просьбой оказать содействие в розыске родственников воина Великой Отечественной войны. Останки солдата были найдены и идентифицированы по личным вещам, в том числе по медали «За боевые заслуги».
В поиске родственников бойца приняли участие многие учреждения: отдел по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России «Братское», управление Пенсионного фонда РФ в городе Братске и Братском районе, отделы ЗАГС Центрального и Падунского районов города Братска и управление Пенсионного фонда в городе Усолье-Сибирское.
Поиск дал свои результаты – у павшего воина остались старшая дочь Валентина Соколовская и младшая – Лидия Соловьёва. Старшая дочь сейчас живёт в украинском городе Харьков. Младшая дочь с семьей – в Братске.
С младшей дочерью воина пообщался глава города Сергей Серебренников.
- Сегодня я встретился с ближайшими родственниками солдата, которые проживают в Братске. Рассказал о событиях, при которых их родственник – боец Красной армии Прокопий Васильевич Зуев отдал свою жизнь, достойно защищая Родину. В настоящее время останки и медали солдата находятся в Карелии. У родственников есть возможность увековечить память Прокопия Васильвича на братской земле, в чём администрация города окажет им помощь, – рассказал глава города.
Этого дня в семье Зуевых ждали долгие годы. Прокопий Васильевич Зуев был призван в июле 1941 года Качугским военкоматом Иркутской области в 114 стрелковую дивизию Рабоче-крестьянской Красной армии в звании красноармейца. В июле 1944 он был признан без вести пропавшим.
По словам внука Прокопия Зуева Игоря Соколовского, семья верила и ждала, что узнает о прошлом своего родственника. Игорь Соколовский писал запросы в различные инстанции. В результате информацию о родственнике он нашёл через Интернет.
- Когда открыли доступ к военным архивам, мы нашли запись о захоронении. Было сказано, что в Карелии дед похоронен в братской могиле. Возможности перезахоронить останки нет. Но на сегодняшний день это оказались ошибочные данные, – сказал Игорь Соколовский.
Возвращение героя на родную землю – счастье для родственников, считает дочь Лидия Соловьёва:
- Сегодня я узнала судьбу своего отца. О событиях, при которых он погиб. Конечно, я не помню то время, как он уходил на войну, так как была совсем маленькая. Но несмотря на это, мы знали, что он героически погиб, защищая наши жизни. В ближайшее время мы всей семьёй решим, где будут захоронены останки моего отца. Но я считаю увековечить его память необходимо там, где прошло его последнее сражение.
Также Сергей Серебренников отметил, что это не первый случай, когда поисковые отряды находят останки солдат, погибших в годы Великой отечественной войны. Совсем недавно в Братске с почестями захоронили ещё одного воина – Евгения Павловича Днепровского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.
Справка
Прокопий Васильевич Зуев родился в 1906 году в деревне Малые Голы Качугского района. В июле 1941 года был призван в 114 стрелковую дивизию рабоче-крестьянской Красной армии в звании красноармейца.
Стрелок 2 стрелковой роты, ефрейтор Прокопий Зуев 21 июня 1944 года под сильным огнём артиллерии и пулемётов противника форсировал реку Свирь в районе города Лодейное поле Ленинградской области и ворвался в траншею противника. Тем самым помог выбить противника из занимаемых позиций.
За заслуги перед Отечеством, приказом от 26 июня 1944 г. по 363 стрелковому полку 114 стрелковой Свирской дивизии 7 армии Карельского фронта, награждён медалью «за боевые заслуги».
Спустя 10 дней – 6 июля 1944 года был признан без вести пропавшим. Останки и медаль находятся в Питкярантском районе Республики Карелия.
Братчанка узнала судьбу без вести пропавшего отца
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