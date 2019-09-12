В Бурятии провели тренировку по отражению атаки условного противника

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Было привлечено около 50 единиц специальной техники



Комплексная тренировка по радиационной, химической и биологической защите пунктов управления и оценке масштабов применения условным противником оружия массового поражения прошла на полигоне Восточного военного округа «Онохой» в Бурятии.



По замыслу тренировки, на пункты управления соединений и воинских частей объединения стали поступать донесения о случаях применения условным противником химического оружия. Штатные расчёты РХБ защиты были приведены в состояние полной боевой готовности. Им была поставлена задача выявить очаг «заражения», оценить уровень угрозы и передать информацию об обстановке по всем имеющимся каналам связи.



Помимо этого, выполнялись практические действия с расчётами РХБ разведки, с применением специальных разведывательных химических машин РХМ-6 - используя приборы дистанционного обнаружения аварийно-химических отравляющих веществ.



Особенностью проведения тренировки являлось привлечение дежурных смен управления повседневной деятельностью для организации информационного обмена о РХБ обстановке, что повысило оперативность принятия решений органами военного управления при условном РХБ заражении.



В тренировке были задействованы штатные подразделения РХБ защиты всех соединений и войсковых частей общевойскового объединения округа, привлечено около 50 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба ВВО.

