Было привлечено около 50 единиц специальной техники
Комплексная тренировка по радиационной, химической и биологической защите пунктов управления и оценке масштабов применения условным противником оружия массового поражения прошла на полигоне Восточного военного округа «Онохой» в Бурятии.
По замыслу тренировки, на пункты управления соединений и воинских частей объединения стали поступать донесения о случаях применения условным противником химического оружия. Штатные расчёты РХБ защиты были приведены в состояние полной боевой готовности. Им была поставлена задача выявить очаг «заражения», оценить уровень угрозы и передать информацию об обстановке по всем имеющимся каналам связи.
Помимо этого, выполнялись практические действия с расчётами РХБ разведки, с применением специальных разведывательных химических машин РХМ-6 - используя приборы дистанционного обнаружения аварийно-химических отравляющих веществ.
Особенностью проведения тренировки являлось привлечение дежурных смен управления повседневной деятельностью для организации информационного обмена о РХБ обстановке, что повысило оперативность принятия решений органами военного управления при условном РХБ заражении.
В тренировке были задействованы штатные подразделения РХБ защиты всех соединений и войсковых частей общевойскового объединения округа, привлечено около 50 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии провели тренировку по отражению атаки условного противника
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